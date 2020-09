View this post on Instagram

Ссылка на ютуб канал в шапке профиля👆👆👆 Уже в эту среду, наконец то, состоится премьера клипа «Бутылка вина»!!! Сам клип уже ждёт своего времени на моём Ютуб канале. Поэтому всех жду за бокалом красного сухого😂🍷 Подписывайтесь на канал, потому что второй клип уже на подходе и в целом вас ждёт много интересного😜 #грек #архип #архипглушко #клип #премьера #песня #бутылкавина #song #videoclip #video #clip #photo #фото #фотосессия #ютубканал #ютуб #youtube #youtubechannel #subscribe #instagood #instagram #музыка #music