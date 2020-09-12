18-летний сын шоумена, стриптизера Тарзана (Сергея Глушко) и певицы Наташи Королевой, Архип Глушко, показал, как развлекается

Сын знаменитостей ведет активную жизнь в своем Инстаграм, регулярно публикуя посты, передает Politeka.net.

Так, примерно час назад парень порадовал подписчиков видео из клуба. Архип активно танцевал под песню Макса Барских "Лей". Парень двигал руками, ногами и головой, иногда подпрыгивая. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

"Вот и выходные, можно немного растрясти кости) За одно мы отпраздновали выпуск моего нового клипа😁 Как проходят ваши выходные?)", - написал Глушко.

Почти за 40 минут кадры собрали около 1000 просмотров и немного комментариев.

"В себе ?)))", "Божечки... Что за дергания 😋 необычное самовыражение...", "Что-то не в такт😆 ", "Сексуальный...", "что есть, то есть))) и никакими "дерганиями" это не скрыть", "Что за дёрганье?! 🤢 Один сын . Чего не отдать было на танцы или спорт в своё время?! ☝🏿Вот и дёргается теперь как непонятно, что?! 😭", "Жесть", - написали пользователи сети.

Напомним, сын Наташи Королевой позировал в цветной рубашке. Одежду он расстегнул, будто пойдя по стопам известного отца, который занимается стриптизом.

Сын знаменитостей посветил обнаженным торсом, а на шее парня можно заметить золотую цепочку.

Ранее сообщалось, что на одной из фан-страниц Наташи Королевой появился забавный ролик. На видео певица была одета в желтую толстовку и заячьи ушки. Она стояла на улице и начала петь песню, управляя ушами. Внезапно на заднем плане объявился ее сын Архип, который стал подтанцовывать матери.

Напомним, что Тарзана перекосило рядом с Королевой, редкий момент попал на камеру: "Как не стыдно".

Как сообщала Politeka, помолодевшая Наташа Королева в новом образе показала, чем очаровала Тарзана: "На Бузову смахивает".

Также Politeka писала, что Наташа Королева заговорила о трагедии, появился снимок надгробия: «Он ушёл очень молодым!».