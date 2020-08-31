47-летняя певица Наташа Королева и ее 50-летний супруг стриптизер Тарзан с юмором отнеслись к участию в известном шоу "Где логика?"
Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором анонсировала вместе с мужем их появление в шоу - вышло искрометно, смешно и незабываемо (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана) удивил обещанием: "Я за всю передачу ни разу не разденусь". При чем его слова стали неожиданностью и для самой Наташи: звезда, которая только что улыбалась во все 32, сомкнула губы, хлопнула ладошкой по столу и с нетерпением постучала пальцами. Тарзана при этом аж перекосило.
К слову, в подписи Королева сообщила, что они с Тарзаном будут "соревноваться" с другой звездной парой - Региной Тодоренко и Владом Топаловым. Певица заинтриговала вопросом: "Ваши варианты кто одержал победу?"
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"Сложно кому то предсказать победу, обе пары интересные и непредсказуемые)))"
"Да тут без вариантов даже!!!!! Победила дружба!!!😁😁😁😁👍👍👍👍👍 А победу одержали конечно же вы с Сергеем 😘"
"Ну и где логика, если вы не разденетесь, чего смотреть-то"
"Раз не разденется (((...смотреть не буду))"
"Наташа красотка, а Глушко отстой" - "как вам не стыдно"
"Ой не разденется Тарзан! А может нам хотелось бы!😋"
"Мог бы и раздется, фигура красивая"
"Натали изменилась, с этими зубками и губами 😂"
"Переделанная жуть!"
Напомним, что Королева с новой внешностью и лифчиком наружу спела свой хит 25-летней давности: "Ужас какой!".
Как сообщала Politeka, Наташа Королева в капюшоне похвасталась необычными трофеями и нарвалась на критику: "Пора сменить...".
Также Politeka писала, что Наташа Королева решилась на смену имиджа и напугала новой внешностью, Тарзану не позавидуешь: «Ужас».