Сегодня в 21:00 в эфире @tnt_online ГДЕ ЛОГИКА !!! Будет очень весело !!! Мы сражались с семейной парой @reginatodorenko @vladtopalovofficial !!! Ваши варианты кто одержал победу ? #тнт #гделогика #тарзан #наташакоролева