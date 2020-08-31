47-летняя певица Наташа Королева и ее 50-летний супруг стриптизер Тарзан с юмором отнеслись к участию в известном шоу "Где логика?"

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором анонсировала вместе с мужем их появление в шоу - вышло искрометно, смешно и незабываемо (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана) удивил обещанием: "Я за всю передачу ни разу не разденусь". При чем его слова стали неожиданностью и для самой Наташи: звезда, которая только что улыбалась во все 32, сомкнула губы, хлопнула ладошкой по столу и с нетерпением постучала пальцами. Тарзана при этом аж перекосило.

К слову, в подписи Королева сообщила, что они с Тарзаном будут "соревноваться" с другой звездной парой - Региной Тодоренко и Владом Топаловым. Певица заинтриговала вопросом: "Ваши варианты кто одержал победу?"

Пользователи тут же кинулись комментировать увиденное:

"Сложно кому то предсказать победу, обе пары интересные и непредсказуемые)))"

"Да тут без вариантов даже!!!!! Победила дружба!!!😁😁😁😁👍👍👍👍👍 А победу одержали конечно же вы с Сергеем 😘"

"Ну и где логика, если вы не разденетесь, чего смотреть-то"

"Раз не разденется (((...смотреть не буду))"

"Наташа красотка, а Глушко отстой" - "как вам не стыдно"

"Ой не разденется Тарзан! А может нам хотелось бы!😋"

"Мог бы и раздется, фигура красивая"

"Натали изменилась, с этими зубками и губами 😂"

"Переделанная жуть!"

Напомним, что Королева с новой внешностью и лифчиком наружу спела свой хит 25-летней давности: "Ужас какой!".

Как сообщала Politeka, Наташа Королева в капюшоне похвасталась необычными трофеями и нарвалась на критику: "Пора сменить...".

Также Politeka писала, что Наташа Королева решилась на смену имиджа и напугала новой внешностью, Тарзану не позавидуешь: «Ужас».