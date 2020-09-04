Российская исполнительница Наташа Королева удивила своей неувядающей красотой

Как пишет Politeka.net, она опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" фото, на котором предстала в образе, который подошел бы для молодежной вечеринки. Певица надела темно-синие джинсы и серую футболку с мультяшным рисунком. Наташа довершила образ ярким вечерним макияжем, массивной цепью и элегантной прической. Она показала крупным планом свое лицо, которое заметно помолодело.

"Ну что? Пятница развратница?", - подписала звезда свой снимок.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид Наташи Королевой и мнения комментаторов разделились. Так некоторые считают, что певица переборщила с "улучшениями", но другие только хвалят ее эксперименты:

"Натали,вернись, пожалуйста, в прежний образ. Ты и так оооочень красивая, обворожительная и обаятельная"; "Да, с губами что то перебор(("; "Что надо делать, чтобы так выглядеть?? Я на все согласна!"; "На Бузову смахивает)"; "Наталья ну дайте уже адрес плантации молодильных яблочек!🥰🔥🔥🔥"; "Супер ! Красавица❤️❤️❤️"; "Самая очаровательная, очень милая девушка!!!! Стильная, красивая, обварожительная Наташенька!!!! Всегда любуюсь тобой!!!! Ты для нас пример. Глядя на тебя хочется на диету сесть, заняться спортом сделать причёску и все остальное"; "Всё краше и краше наша Наташа ♥️♥️♥️".

Напомним, что Королева с новой внешностью и лифчиком наружу спела свой хит 25-летней давности: "Ужас какой!".

Как сообщала Politeka, Наташа Королева в капюшоне похвасталась необычными трофеями и нарвалась на критику: "Пора сменить...".

Также Politeka писала, что Наташа Королева решилась на смену имиджа и напугала новой внешностью, Тарзану не позавидуешь: «Ужас».