18-річний син шоумена, стриптизера Тарзана (Сергія Глушка) і співачки Наташі Корольової, Архип Глушко, показав, як розважається

Син знаменитостей веде активне життя у своєму Instagram, регулярно публікуючи пости, передає Politeka.net. 

Так, приблизно годину тому хлопець порадував підписників відео з клубу. Архип активно танцював під пісню Макса Барських "Лей". Хлопець рухав руками, ногами й головою, іноді підстрибуючи. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)  

"Ось і вихідні, можна трохи розтрусити кістки) за одне ми відсвяткували випуск мого нового кліпу😁 як проходять ваші вихідні?)", - написав Глушко.

Популярні новини зараз

Гаряча дружина Артура Пирожкова в міні-бікіні показала, чим підкорила зіркового чоловіка: дикий ангел

65-річна Долина приголомшила видом на вечірці з Пугачовою і Басковим: "У готику вдарилася?"

Кредити спишуть населенню і бізнесу, НБУ оголосив важливе рішення: про що треба знати боржникам

71-річна Алла Пугачова в зухвалому міні пустилася в танок, наплювавши на вік: "Артроз прогресуючий"
Показати ще

Майже за 40 хвилин кадри зібрали близько 1000 переглядів і трохи коментарів. 

"У собі ?))) ", "Божечки... Що за смикання 😋 незвичне самовираження...", "Щось не в такт😆 ", "Сексуальний...", "що є, тобто))) і ніякими "смиканнями" це не приховати", " що за смикання?! 🤢 Один син. Чого не віддати було на танці або спорт свого часу?! ☝ 🏿Ось і смикається тепер як незрозуміло, що?! 😭 ", "Жесть", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, син Наташі Корольової позував у кольоровій сорочці. Одяг він розстебнув, ніби пішовши по стопах відомого батька, який займається стриптизом. 

Син знаменитостей посвітив оголеним торсом, а на шиї хлопця можна помітити золотий ланцюжок. 

View this post on Instagram

Ссылка на ютуб канал в шапке профиля👆👆👆 Уже в эту среду, наконец то, состоится премьера клипа «Бутылка вина»!!! Сам клип уже ждёт своего времени на моём Ютуб канале. Поэтому всех жду за бокалом красного сухого😂🍷 Подписывайтесь на канал, потому что второй клип уже на подходе и в целом вас ждёт много интересного😜 #грек #архип #архипглушко #клип #премьера #песня #бутылкавина #song #videoclip #video #clip #photo #фото #фотосессия #ютубканал #ютуб #youtube #youtubechannel #subscribe #instagood #instagram #музыка #music

A post shared by ᏗᏒᏦᏂᎥᎮ ᎶᏝᏬᏕᏂᏦᎧ (@grek_grex) on

Раніше повідомлялося, що на одній з фан-сторінок Наташі Корольової з'явився кумедний ролик. На відео співачка була одягнена в жовту толстовку і заячі вушка. Вона стояла на вулиці і почала співати пісню, керуючи вухами. Раптово на задньому плані з'явився її син Архип, який став підтанцьовувати матері. 

Нагадаємо, що Тарзана перекосило поруч з королевою, рідкісний момент потрапив на камеру: "як не соромно".

Як повідомляла Politeka, помолоділа Наташа Корольова в новому образі показала, чим зачарувала Тарзана:"на Бузову скидається".

Також Politeka писала, що Наташа Корольова заговорила про трагедію, з'явився знімок надгробка: "він пішов дуже молодим!».