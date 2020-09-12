18-річний син шоумена, стриптизера Тарзана (Сергія Глушка) і співачки Наташі Корольової, Архип Глушко, показав, як розважається
Син знаменитостей веде активне життя у своєму Instagram, регулярно публікуючи пости, передає Politeka.net.
Так, приблизно годину тому хлопець порадував підписників відео з клубу. Архип активно танцював під пісню Макса Барських "Лей". Хлопець рухав руками, ногами й головою, іноді підстрибуючи. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
"Ось і вихідні, можна трохи розтрусити кістки) за одне ми відсвяткували випуск мого нового кліпу😁 як проходять ваші вихідні?)", - написав Глушко.
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Майже за 40 хвилин кадри зібрали близько 1000 переглядів і трохи коментарів.
"У собі ?))) ", "Божечки... Що за смикання 😋 незвичне самовираження...", "Щось не в такт😆 ", "Сексуальний...", "що є, тобто))) і ніякими "смиканнями" це не приховати", " що за смикання?! 🤢 Один син. Чого не віддати було на танці або спорт свого часу?! ☝ 🏿Ось і смикається тепер як незрозуміло, що?! 😭 ", "Жесть", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, син Наташі Корольової позував у кольоровій сорочці. Одяг він розстебнув, ніби пішовши по стопах відомого батька, який займається стриптизом.
Син знаменитостей посвітив оголеним торсом, а на шиї хлопця можна помітити золотий ланцюжок.
Раніше повідомлялося, що на одній з фан-сторінок Наташі Корольової з'явився кумедний ролик. На відео співачка була одягнена в жовту толстовку і заячі вушка. Вона стояла на вулиці і почала співати пісню, керуючи вухами. Раптово на задньому плані з'явився її син Архип, який став підтанцьовувати матері.
Нагадаємо, що Тарзана перекосило поруч з королевою, рідкісний момент потрапив на камеру: "як не соромно".
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