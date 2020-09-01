Наташа Королева поделилась постом с воспоминаниями о своем отце

Известная певица украинского происхождения поделилась личными переживаниями в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

1 сентября – годовщина смерти отца певицы Владимира Порывая. Он ушел из жизни еще в 1993 году в возрасте 53 лет и был похоронен в Украине, откуда родом и сама Королева.

По случаю печальной годовщины звезда поделилась фотографией надгробия отца с установленными на нем свежими цветами. Несмотря на прошедшие десятилетия эта дата остается очень эмоциональной для артистки.

«Папуля мой! Ты всегда в моем сердце!», - подписала фото Королева.

Ее поклонники не могли пройти мимо такого поста.

«Ушел рано. Царствие небесное», «Как рано он ушёл, очень молодым! Светлая память», «Светлая память, эта боль не утихает сквозь года, к сожалению», «Счастье это когда родители рядом», «Копия Игорь Николаев», «Наташенька вы чудо светлая память вашему папе», «Такой красивый. Наташа совсем не похожа, копия мама», «Пусть земля будет пухом», - пишут люди.

До этого мы писали, что экс-супруг певицы Наташи Королевой российский музыкант Игорь Николаев на своей странице в Инстаграм обнародовал архивный кадр. На нем Николаев с Кобзоном в черных костюмах, а в центре стоит еще одна известная артистка Лолита Милявская.

На фото вся троица позирует с улыбками на лице.

«Сегодня День памяти Иосифа Кобзона. 2 года назад его не стало…Вечная память» - прокомментировал артист.

Напомним, экс-муж Наташи Королевой заговорил о трагедии, поразив фото в обнимку с Лолитой.

Как сообщала Politeka, огрубевший муж Наташи Королевой поразил перевоплощением, видео.

Также Politeka писала, что Тарзана перекосило рядом с Королевой, редкий момент попал на камеру.