Наташа Королева поделилась постом с воспоминаниями о своем отце
Известная певица украинского происхождения поделилась личными переживаниями в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
1 сентября – годовщина смерти отца певицы Владимира Порывая. Он ушел из жизни еще в 1993 году в возрасте 53 лет и был похоронен в Украине, откуда родом и сама Королева.
По случаю печальной годовщины звезда поделилась фотографией надгробия отца с установленными на нем свежими цветами. Несмотря на прошедшие десятилетия эта дата остается очень эмоциональной для артистки.
«Папуля мой! Ты всегда в моем сердце!», - подписала фото Королева.
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Ее поклонники не могли пройти мимо такого поста.
«Ушел рано. Царствие небесное», «Как рано он ушёл, очень молодым! Светлая память», «Светлая память, эта боль не утихает сквозь года, к сожалению», «Счастье это когда родители рядом», «Копия Игорь Николаев», «Наташенька вы чудо светлая память вашему папе», «Такой красивый. Наташа совсем не похожа, копия мама», «Пусть земля будет пухом», - пишут люди.
До этого мы писали, что экс-супруг певицы Наташи Королевой российский музыкант Игорь Николаев на своей странице в Инстаграм обнародовал архивный кадр. На нем Николаев с Кобзоном в черных костюмах, а в центре стоит еще одна известная артистка Лолита Милявская.
На фото вся троица позирует с улыбками на лице.
«Сегодня День памяти Иосифа Кобзона. 2 года назад его не стало…Вечная память» - прокомментировал артист.
Напомним, экс-муж Наташи Королевой заговорил о трагедии, поразив фото в обнимку с Лолитой.
Как сообщала Politeka, огрубевший муж Наташи Королевой поразил перевоплощением, видео.
Также Politeka писала, что Тарзана перекосило рядом с Королевой, редкий момент попал на камеру.