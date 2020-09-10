Відома модель і співачка Тетяна Котова, екс-солістка групи "ВІА Гра", похвалилася відпочинком на яхті, який проводила разом з сестрою, Ксенією

Красива блондинка Тетяна позувала в білому купальнику з величезним декольте, а також в інших, не менш красивих нарядах, пише Politeka.net

На першому кадрі купальник обтягнув розкішну фігуру зірки і трохи оголив пишні принади. Прикраси спускаються від потилиці до грудей й додали акценту настільки зухвалому образу. 

Модель була в блакитній сорочці, яку розстебнула і спустила з плеча, щоб краще продемонструвати свої достоїнства. 

Зірка посміхалася, нахиливши очі.

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На інших фото Котова з сестрою постали вже в топах і шортиках різних кольорів. Наряди також чудово підкреслили вигини красуні, а також дозволили розглянути тонку талію і пружний живіт.

У пості Тетяна розповіла, що разом з родичкою взяла участь у зйомках для одного з брендів. Фотографії були зроблені в Сочі. 

"Я працюю, не варто так переживати деяким коментаторам, що так часто виїжджаю за межі кільця 🙈 А якщо серйозно, то може з боку так здається, що створювати колекції - легко, але це безліч процесів, які вимагають моєї безпосередньої участі...",- написала артистка. 

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Мы тут с сестрой @kotova__k стали лицами, а точнее телами 😅 новой круизной коллекции @comfy___home 🕊🤍Которую, кстати, сами же и отсняли в недавней поездке, не в Сен-Тропе или на Ибице, а в нашем Сочи 👍🏻 ⠀ Так что работать я работаю, не стоит так переживать некоторым комментаторам, что так часто выезжаю за пределы кольца 🙈 А если серьезно, то может со стороны так кажется, что создавать коллекции - легко, но это множество процессов, которые требуют моего непосредственного участия... порой и продукт снимаю сама на фотоаппарат и ретуширую, и в качестве модели для набросок лекал стою, а не только фотки в готовых вещах в Инстаграм загружаю 😅А так хотелось бы 🤪🤞🏼🙈 ⠀ Поделитесь, может тоже мечтали создавать что-то свое и что останавливало?

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За годину публікація зібрала понад 2,5 тисяч лайків і багато коментарів:

"Просто приголомшлива колекція, ви як завжди неймовірні, очей не відвести 😍 чудові наряди😍", " ну якаааа ж класна 💔", " Бомбічний купальник, дуже сильно сподобався, так красиво підкреслює фігуру.", "Танюша ти клас просто красуня немає слів красуня😍 😍 😍", " Вам йдуть всі кольори веселки, я Вами захоплююся. Неможливо намилуватися вашою красою і образами. 👐".

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