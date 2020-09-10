Відома модель і співачка Тетяна Котова, екс-солістка групи "ВІА Гра", похвалилася відпочинком на яхті, який проводила разом з сестрою, Ксенією

Красива блондинка Тетяна позувала в білому купальнику з величезним декольте, а також в інших, не менш красивих нарядах, пише Politeka.net.

На першому кадрі купальник обтягнув розкішну фігуру зірки і трохи оголив пишні принади. Прикраси спускаються від потилиці до грудей й додали акценту настільки зухвалому образу.

Модель була в блакитній сорочці, яку розстебнула і спустила з плеча, щоб краще продемонструвати свої достоїнства.

Зірка посміхалася, нахиливши очі.

На інших фото Котова з сестрою постали вже в топах і шортиках різних кольорів. Наряди також чудово підкреслили вигини красуні, а також дозволили розглянути тонку талію і пружний живіт.

У пості Тетяна розповіла, що разом з родичкою взяла участь у зйомках для одного з брендів. Фотографії були зроблені в Сочі.

"Я працюю, не варто так переживати деяким коментаторам, що так часто виїжджаю за межі кільця 🙈 А якщо серйозно, то може з боку так здається, що створювати колекції - легко, але це безліч процесів, які вимагають моєї безпосередньої участі...",- написала артистка.

За годину публікація зібрала понад 2,5 тисяч лайків і багато коментарів:

"Просто приголомшлива колекція, ви як завжди неймовірні, очей не відвести 😍 чудові наряди😍", " ну якаааа ж класна 💔", " Бомбічний купальник, дуже сильно сподобався, так красиво підкреслює фігуру.", "Танюша ти клас просто красуня немає слів красуня😍 😍 😍", " Вам йдуть всі кольори веселки, я Вами захоплююся. Неможливо намилуватися вашою красою і образами. 👐".

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