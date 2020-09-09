Популярная украинская певица Наталья Могилевская сверкнула невероятной красотой во время отдыха на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Сколько Вам нужно дней в отпуске, чтоб успеть отдохнуть? У меня неделя! Первый отпуск за год и да, многие из вас угадали - это Хорватия. Запись джазового альбома "Любовь-то велика сила" и мини-фильм на него, песня и mood video «Белый самолет»…» - говорится в сообщении.

В то же время Могилевская рассказала, что осенью представит «новые сюрпризы».

«…а пока делюсь с вами невероятной природой, рассветами и закатами. Как вижу и чувствую ее величество природу. Красота вокруг нас, достаточно лишь уметь присмотреться», - говорится в тексте сообщения.

До этого сообщалось, что Наталья Могилевская попросила у украинцев совета о том, как ей лучше вести следующие выпуски шоу «Танці з зірками»

Так, певица решила узнать, на каком языке ей стоит вести любимое многими шоу.

«Друзья! Хочу обратиться ко всем с вопросом. Как думаете, мне стоит продолжать в проектах говорить на русском или переходить постепенно на украинский? Но тогда мы понимаем, что ближайшее время я буду звучать в эфире не идеально», - написала Могилевская.

Она также поделилась фото, на котором позирует на сцене «Танці з зірками» в роскошном леопардовом платье.

Напомним, помолодевшая Могилевская без стыда посветила бюстом в наряде с декольте.

Как сообщала Politeka, помолодевшая Могилевская вскружила голову пикантным видом в гримерке.

Также Politeka писала, что Могилевская сразила наповал кадрами с Дорофеевой, Джамалой и Поляковой.