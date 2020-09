View this post on Instagram

Сколько Вам нужно дней в отпуске, чтоб успеть отдохнуть? У меня неделя! Первый отпуск за год и да, многие из вас угадали - это Хорватия. Запись джазового альбома "Любов-то велика сила" и мини-фильм на него, песня и mood video "Белый самолет", участие в проектах @ligasmeha @maskarad_1plus1 @tanci1plus1, открытие взрослой хореографической школы ALLGORITHM и новых филиалов @talantschool и многое другое. На этом я и моя команда не собирается останавливаться. Осенью вас ждут новые сюрпризы... а пока делюсь с вами невероятной природой, рассветами и закатами. Как вижу и чувствую ее величество природу. Красота вокруг нас, достаточно лишь уметь присмотреться. #могилевская #weekend #relax #отдых #красотавокругнас #хорватия