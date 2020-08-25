Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская похвасталась яркой внешностью в гримерке

Как передает Politeka.net, свежее фото певица опубликовала у себя в Инстаграм. Наталья сидела возле зеркала в платье, в котором она выступила на концерте по случаю Дня независимости Украины. Она выглядела очень ярко и соблазнительно, тем более, что в кадр попала часть обнаженной ножки звезды.

Могилевская смотрела на свое отражение и снимала украшения.

«Как я люблю возвращаться в гримерную и с чувством приятной усталости снимать украшения, постепенно превращаясь в обычную девушку, которая также, как и все живет со своими мыслями, переживаниями и мечтами...иногда несбыточными», - подписала фото звезда.

За 40 минут ее пост собрал почти 4 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Какая царевна», «Наташа выбрала прекрасный образ, не пафосный, не заезженный, цвет платья- цвет молодости и праздника», «Наталья вы самая лучшая и самая красивая певица!», «Богиня», «Вы супер», «Обожаю тебя», «Кукла Барби», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская в синем платье эффектно прижалась к своему другу – продюсеру Сергею Перману. Совместным фото Могилевская поздравила друга с днем рождения.

Напомним, что Могилевская без стыда посветила бюстом перед раздетым мужчиной: «Горячая леди».

Как сообщала Politeka, Могилевская сразила наповал кадрами с Дорофеевой, Джамалой и Поляковой: "Трусами можно было и не светить".

Также Politeka писала, что Могилевская сверкнула прелестями с сочного ракурса: «Аж светятся…».