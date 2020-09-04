Популярная украинская певица Наталья Могилевская похвасталась роскошной фигурой в наряде без штанов
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Люблю гулять по Киеву...Мариинский, Андреевский, Ботсад...Люблю смотреть на рассветы в Лавре, а закаты на родных Березняках...» - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Могилевская позирует в платье и кофте, оголив роскошные и длинные ноги. Лицо при этом знаменитость прикрыла при помощи очков, что вызвало бурную реакцию со стороны ее поклонников.
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«Просто Богиня. Не узнать, правда», «какая красивенная», «боже, ну красотка», «Вааау, какая красивая и стильная Натали», «Ей богу Вы красавица - не узнала б никогда!!!», «Это те знаменитые ноги Могилёвской ?», «крутая», «невероятно красивая», «бомбезная», - пишут они.
До этого сообщалось, что Наталья Могилевская попросила у украинцев совета о том, как ей лучше вести следующие выпуски шоу «Танці з зірками»
Так, певица решила узнать, на каком языке ей стоит вести любимое многими шоу.
«Друзья! Хочу обратиться ко всем с вопросом. Как думаете, мне стоит продолжать в проектах говорить на русском или переходить постепенно на украинский? Но тогда мы понимаем, что ближайшее время я буду звучать в эфире не идеально», - написала Могилевская.
Она также поделилась фото, на котором позирует на сцене «Танці з зірками» в роскошном леопардовом платье.
Напомним, помолодевшая Могилевская без стыда посветила бюстом в наряде с декольте.
Как сообщала Politeka, помолодевшая Могилевская вскружила голову пикантным видом в гримерке.
Также Politeka писала, что Могилевская сразила наповал кадрами с Дорофеевой, Джамалой и Поляковой.