Популярная украинская певица Наталья Могилевская похвасталась роскошной фигурой в наряде без штанов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Люблю гулять по Киеву...Мариинский, Андреевский, Ботсад...Люблю смотреть на рассветы в Лавре, а закаты на родных Березняках...» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Могилевская позирует в платье и кофте, оголив роскошные и длинные ноги. Лицо при этом знаменитость прикрыла при помощи очков, что вызвало бурную реакцию со стороны ее поклонников.

«Просто Богиня. Не узнать, правда», «какая красивенная», «боже, ну красотка», «Вааау, какая красивая и стильная Натали», «Ей богу Вы красавица - не узнала б никогда!!!», «Это те знаменитые ноги Могилёвской ?», «крутая», «невероятно красивая», «бомбезная», - пишут они.

До этого сообщалось, что Наталья Могилевская попросила у украинцев совета о том, как ей лучше вести следующие выпуски шоу «Танці з зірками»

Так, певица решила узнать, на каком языке ей стоит вести любимое многими шоу.

«Друзья! Хочу обратиться ко всем с вопросом. Как думаете, мне стоит продолжать в проектах говорить на русском или переходить постепенно на украинский? Но тогда мы понимаем, что ближайшее время я буду звучать в эфире не идеально», - написала Могилевская.

Она также поделилась фото, на котором позирует на сцене «Танці з зірками» в роскошном леопардовом платье.

Напомним, помолодевшая Могилевская без стыда посветила бюстом в наряде с декольте.

Как сообщала Politeka, помолодевшая Могилевская вскружила голову пикантным видом в гримерке.

Также Politeka писала, что Могилевская сразила наповал кадрами с Дорофеевой, Джамалой и Поляковой.