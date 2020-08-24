Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская певица показала кадры своего выступления на Дне независимости Украины

24 августа Украина отметила 19 лет со Дня независимости, сообщает Politeka.net. В честь праздника на главной площади в Киеве выступили звезды, среди которых Наталья Могилевская, Надя Дорофеева, Джамала и Оля Полякова.

Первая артистка опубликовала кадры с празднования.

Могилевская выбрала яркий оранжево-розовый наряд. Платье развеивалось на ветру открывая виды на накаченные ножки звезды. Также можно заметить, приоткрывшуюся пикантную деталь в большом вырезе - из него выглянули трусики под цвет наряда певицы, но, вероятно, так и было задумано.

"Сегодня на Софии было все! И вышиванки, и лучшие песни и люди лучшие! Цените все, что рождает Украина!!! Мы разные, но мы едины!", - написала артистка.

За семь часов пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев.

"Самая яркая!!! 🔥🔥🔥", "Шикарная😍😍😍", "Очень все круто получилось🔥👍", "Это было супер!", "Натали ты супер👍", "Совершенная Наталья", "🔥😘💋 это было так невероятно эмоции зашкаливают вы гордость нашей Украины 😍❤️😘🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Наталья Могилевская предстала в синем платье, эффектно прижавшись к своему другу – продюсеру Сергею Перману.

«Сегодня день рождения моего старого доброго друга Сергея Пермана. Сережа, поздравляю! Крепкого здоровья, новых крутых проектов и свершений. Спасибо тебе за все! Будь любим и счастлив, дорогой 💋 С любовью и уважением, Наташа», - говорится в сообщении.

Напомним, что резко помолодевшая Наталья Могилевская поразила новой внешностью, фото: "Ого, деваха расцвела".

Как сообщала Politeka, Могилевская в бикини наплевала на возраст и покрутила грудью перед камерой: «Ну что, дорогие мои…».

Также Politeka писала, что блондинка Наталья Могилевская рискованно наклонилась в мини-платье: "Ай да Наташка".