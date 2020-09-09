Популярна українська співачка Наталія Могилевська блиснула неймовірною красою під час відпочинку на морі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Скільки вам потрібно днів у відпустці, щоб встигнути відпочити? У мене тиждень! Перша відпустка за рік і так, багато хто з вас вгадали-це Хорватія. Запис джазового альбому "любов-то велика сила «і міні-фільм на нього, пісня і mood video» Білий літак" ... " - йдеться в повідомленні.
Водночас Могилевська розповіла, що восени представить «нові сюрпризи».
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"... а поки ділюся з вами неймовірною природою, світанками і заходами. Як бачу і відчуваю її величність природу. Краса навколо нас, достатньо лише вміти придивитися", - йдеться в тексті повідомлення.
До цього повідомлялося, що Наталія Могилевська попросила в українців поради про те, як їй краще вести наступні випуски шоу «Танці з зірками»
Так, співачка вирішила дізнатися, якою мовою їй варто вести улюблене багатьма шоу.
"Друзі! Хочу звернутися до всіх з питанням. Як думаєте, мені варто продовжувати в проектах говорити російською або переходити поступово на українську? Але тоді ми розуміємо, що найближчим часом я буду звучати в ефірі не ідеально», - написала Могилевська.
Вона також поділилася фото, на якому позує на сцені «Танці з зірками» в розкішній леопардовій сукні.
Нагадавши, помолоділа Могилевська без сорому посвітила бюстом у вбранні з декольте.
Як повідомляла Politeka, помолоділа Могилевська запаморочила голову пікантним виглядом в гримерці.
Також Politeka писала, що Могилевська вбила наповал кадрами з Дорофєєвою, Джамалою і Поляковою.