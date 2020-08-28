Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская сверкнула безупречной фигурой в наряде с декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«…выбирайте! Мне, конечно, 3 - это же последняя ПЯТНИЦА Летааааа!!!» - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Могилевская позирует в ярко-оранжевом костюме и белоснежной майке, которая эффектно подчеркивает ее роскошную фигуру.

«Ну Наташенька ))) вот 27 лет тебе тут. Кайфово», «Вы на всех фото Наташа прекрасны», «вы прекрасны», «шальная тигрица», «Очень вам идёт жёлтый», «Поражаюсь вашему таланту», «очень милая», «красотка, да еще и талантливая», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что певица Наталья могилевская примерила откровенный наряд для светского мероприятия

Наталья Могилевская показала наряд, в котором посетила концерт "Лиги Смеха" на Певческом поле в Киеве. Знаменитость нарядилась в белые брюки до самого пола и щирокий топ с необыкновенно длинными рукавами, похожими на плавники. Костюм оставил открытыми плечи певицы и открыл волнующий вид на ее декольте. Можно заметить, что Могилевская не надела под низ бюстгальтер.

Напомним, что Могилевская изменилась до неузнаваемости, фото произвело фурор: «На Варнаву похожа».

Как сообщала Politeka, Могилевская покорила непринужденным образом: «Как куколка».

Также Politeka писала, что Могилевская посветила лифчиком прямо на сцене, пикантные кадры: «Я обещала вам…».