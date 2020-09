View this post on Instagram

Украинский скульптор Владимир Цисарык @tsisaryk вдохновлялся творчеством Тины Кароль и его слова о создании скульптуры, ставшей обложкой альбома говорят сами за себя: «Я хотел создать что-то легкое и воздушное, чтобы оно чуть касалось земли. У нас с Тиной схожие идеи творчества: только у нее они выражены звуком во времени, а у меня формами в пространстве, — это легкость и мощь. Легкие формы и сильные идеи. Тина Кароль — особенная певица, которая одновременно является и творцом, и музой». Релиз альбома «Найти своих» состоится 18 сентбря. Video by @spromojna #тинакароль #tinakarol