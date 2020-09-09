Тина Кароль произвела фурор внезапной сменой имиджа

Как передает Politeka.net, новые фото на странице певицы в Инстаграм буквально взорвали Интернет.

Кароль, которая обычно отдает предпочтение женственным нарядам и прическам, на этот раз показала себя в более свободном стиле.

Кароль позирует в tie-dye футболке и худи с вышивкой символа Сильф и заглавной фразы альбома – «Найти своих». Также на ней широкие темные штаны.

Такой образ восхитил поклонников звезды.

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«Супер», «Нереально красиво», «Молодец», «Женщина,Вы шикарны💜🔥🔥🔥🔥 Такой элегантный образ🔥», «Королева», «Затмила всех звезд укр. шоу база», «Вауууу, вот это огонь😍💖🔥», - пишут в комментариях.

Напомним, на обложке нового альбома Тины Кароль "Найти своих» изображена скульптура, которую выполнил Владимир Цисарик.

Автор рассказал, что когда создавал скульптуру, то вдохновлялся творчеством Тины Кароль. Она символизирует стойкость духа и хрупкость бытия. Портрет певицы, который обрамляют крылья, говорит о том, что человек может выстоять и на очень тонком крыле, если его дух будет наполненным.

Обложка альбома, как отметила певица, является уникальным сочетанием двух разных искусств: скульптуры и музыки, камня и воздуха.

"Найти своих" – седьмой студийный альбом Тины Кароль, посвященный 15-летию музыкальной деятельности.

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Украинский скульптор Владимир Цисарык @tsisaryk вдохновлялся творчеством Тины Кароль и его слова о создании скульптуры, ставшей обложкой альбома говорят сами за себя: «Я хотел создать что-то легкое и воздушное, чтобы оно чуть касалось земли. У нас с Тиной схожие идеи творчества: только у нее они выражены звуком во времени, а у меня формами в пространстве, — это легкость и мощь. Легкие формы и сильные идеи. Тина Кароль — особенная певица, которая одновременно является и творцом, и музой». Релиз альбома «Найти своих» состоится 18 сентбря. Video by @spromojna #тинакароль #tinakarol

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