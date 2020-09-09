Тина Кароль вышла в свет в смелом платье, бросив вызов звезде популярной франшизы Marvel "Мстители"

Фото со сравнением образов двух звезд появилось на странице журнала Viva в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Недавно популярная украинская певица вышла в свет в роскошном белом платье. Облегающий наряд с юбкой в пол привлекает к себе внимание смелыми вырезами прямо под грудью и самим глубоким декольте.

Примечательно, что в таком же платье появлялась на светском мероприятии и актриса из фильмов Marvel и сериала «Как я встретил вашу маму» Коби Смолдерс.

Украинцам показали снимки двух красоток в одинаковом наряде и предложили выбрать, кому из звезд он идет больше.

«Модная битва: Тина Кароль против звезды сериала «Как я встретил вашу маму» Коби Смолдерс. Кому это платье идет больше?», - говорится в подписи к фото.

В комментариях тут же принялись обсуждать этот вопрос, причем мнения разделились.

«На Коби платье смотрится намного лучше, чем на Тине», «Эффектней конечно же на Тине», «Никому не идёт это платье! Оно крадет фигуру!», «У Тины си*и посочнее и талия», «Никому оно не подошло. Дайте другую модель», «Коби плоская, Тина – бомба», «Коби лучше. Тина жирновата», «Тина вообще такая сочная», - пишут люди.

Напомним, флиртующую Кароль застукали с женатым красавчиком, страсти на "Танцях" накаляются.

Как сообщала Politeka, эксперименты Тины Кароль с внешностью разозлили украинцев: "У людей нечего есть, а они...".

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