Украинская певица Тина Кароль удивила выходкой рядом с известным молодым артистом Даниэлем Салемом
Тину Кароль удивила выходкой, пофлиртовав с замужним красавцем, а также известным артистом. Дело в том, что Тину заметили с новым мужчиной, который является популярным отечественным телеведущим Даниэлем Салемом, во время отдыха за кулисами на съемках второго эфира танцевального шоу.
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Так, звезда позирует вместе с популярным телеведущим Даниелем Салемом, который вел несколько уже легендарных для Украины проектов. Рядом с эффектным брюнетом Тина мило сидела рядом, кокетливо улыбалась и тихонько разговаривала. Сам Даниэль не отказался от шутливой беседы и также удивил сеть.
Поклонники были поражены увиденным, написав, что история с Баланом повторяется.
«Ей самой не надоело? Актеры меняются, а сценарии одни и те же...», «Сразу видно, свободная женщина) флиртует с кем хочет! Надеюсь тема с Баланом скоро закроется ))», «СалэмТина♥️😂 по-моему лучше звучит ДанТина, ну или я уже привыкла)♥️😂», «Опозорился на голосе, так здесь решил реванш взять? Везде его много», «У этого Салема есть жена и ребёнок... Но видимо чего только не сделаешь ради пиара везде этот Даниэль...», «Очень красивые и Тина 😍и Даник 😍и все знают что у них дружба, девочки не нагнетайте😂😏», «Интересно, куда смотрит Даниэль. Хм😉🔥», «Как развидеть это 😢 я уже начинаю думать, что реально там все сценарий, а я так верила в ДанТину, как же Дан..», - пишут пользователи.
Ранее на одном из похожих уже готовых кадров соблазнительная Тина улеглась в постель в томной позе. На ней лишь свитер с геометрическим орнаментом: красотка избавилась от трусиков ради жаркого фото, прикрыв самое пикантное место белой простынью. При этом невозможно не насладиться ее нежными изгибами и бархатными округлостями.
Улыбающаяся Кароль, будто смущаясь, прикрыла глаза рукой.
На другом фото певица предстала в совершенно ином образе: если предыдущее пронизано нежностью, то здесь красотка перевоплотилась в роковую женщину, "леди-босс".
Тина в черном кожаном комбинезоне сидела на табурете, вызывающе расставив ноги и выгнув спину. При этом она расстегнула верх, засветив ничем неприкрытый упругий бюст. Волосы Тина собрала назад, дополнив лук четкими стрелками.
Помимо запоминающейся фотосессии, Кароль раскрыла журналу главную интригу - дату выхода ее нового альбома "Найти своих". Как утверждает официальный фан-клуб певицы в Instagram, долгожданный альбом выйдет 18 сентября.
Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".
Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна..."