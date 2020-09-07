Тина Кароль ошеломила внешним видом в новом выпуске «Танців з зірками»
6 сентября состоялся 2 выпуск популярного шоу. Открывали прямой эфир Тина Кароль и Юрий Горбунов, своим выступлением. Ведущая спела саундтрек к фильму "Великий Гэтсби", а ее коллега подтанцевал под зажигательные ритмы.
Тина Кароль блистала в роскошном и довольно пикантном платье с акцентом на декольте. Черное одеяние украшали блестящие вставки со стразами.
Волосы артистки были собраны, макияж подчеркивает глаза. При этом некоторым зрителям показалось, что в этот раз Тина Кароль выглядела не очень хорошо. В частности обратили внимание, что она выглядела опухшей.
«Запухшая Кароль, это такой новый тренд?», «Тина, перед эфиром не бухай», пишу в Сети.
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В то же время другим образ Тины очень понравился.
«Королева», «Красотка, как всегда», «Супер», «Тина шикарна, красивая👍Лапочка👍», «Сегодняшний образ Тины был шикарен!», - восхищаются поклонники певицы.
Напомним, что страстная Тина Кароль в коже ошеломила глубиной декольте, звезду не узнать: «Дерзкая кошка».
Как сообщала Politeka, довольная Кароль задрала рубашку и показала животик после слухов о беременности: "Перешла на свободное".
Также Politeka писала, что Кароль в лифчике из блесток удивила образом женщины-вамп: "Тинка огонь с мужчинами".