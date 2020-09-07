Такого от нее не ждали

Тина Кароль ошеломила внешним видом в новом выпуске «Танців з зірками»

6 сентября состоялся 2 выпуск популярного шоу. Открывали прямой эфир Тина Кароль и Юрий Горбунов, своим выступлением. Ведущая спела саундтрек к фильму "Великий Гэтсби", а ее коллега подтанцевал под зажигательные ритмы.

Тина Кароль блистала в роскошном и довольно пикантном платье с акцентом на декольте. Черное одеяние украшали блестящие вставки со стразами.

Волосы артистки были собраны, макияж подчеркивает глаза. При этом некоторым зрителям показалось, что в этот раз Тина Кароль выглядела не очень хорошо. В частности обратили внимание, что она выглядела опухшей.

«Запухшая Кароль, это такой новый тренд?», «Тина, перед эфиром не бухай», пишу в Сети.

В то же время другим образ Тины очень понравился.

«Королева», «Красотка, как всегда», «Супер», «Тина шикарна, красивая👍Лапочка👍», «Сегодняшний образ Тины был шикарен!», - восхищаются поклонники певицы.

Напомним, что страстная Тина Кароль в коже ошеломила глубиной декольте, звезду не узнать: «Дерзкая кошка».

Как сообщала Politeka, довольная Кароль задрала рубашку и показала животик после слухов о беременности: "Перешла на свободное".

Также Politeka писала, что Кароль в лифчике из блесток удивила образом женщины-вамп: "Тинка огонь с мужчинами".