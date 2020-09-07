Знаменитая украинская певица Тина Кароль примерила платье от Frolovheart на последнем выпуске шоу "Танці з зірками"

Об этом пишет Politeka со ссылкой на страницу исполнительницы в Instagram.

Роскошное бежево-черное платье спускается до пола, открывая при этом соблазнительную грудь и нежные плечи певицы.

У Тины - красивый макияж и томная завораживающая улыбка.

Поклонники пришли в восторг от нового образа певицы, засыпав ее заслуженными комплиментами.

"Лучший образ за ВСЕ сезоны ! Шикарная женщина😘😘🔥🔥🔥🔥 Красавица такая ❤️ Богиня😍 Очень красиво 😍", – написали они.

Однако, нашлись и такие, которые недовольны новым образом певицы и упрекают ее в расточительстве.

"Люди не имеют, за что есть, за что жить, а они выпендриваются. Платья за миллионы и тому подобное. Постыдилась бы", – пишет одна из пользовательниц.

"Пока женщина в расцвете, надо одеваться, экспериментировать, супер! Тело позволяет, фигура тоже, натуральная красивая женщина", – отвечает критикам другая женщина.

Politeka писала, что 6 сентября состоялся 2 выпуск популярного шоу. Открывали прямой эфир Тина Кароль и Юрий Горбунов, своим выступлением. Ведущая спела саундтрек к фильму "Великий Гэтсби", а ее коллега подтанцевал под зажигательные ритмы. Тина Кароль блистала в роскошном и довольно пикантном платье с акцентом на декольте. Черное одеяние украшали блестящие вставки со стразами.

Волосы артистки были собраны, макияж подчеркивает глаза. При этом некоторым зрителям показалось, что в этот раз Тина Кароль выглядела не очень хорошо. В частности обратили внимание, что она выглядела опухшей.

"Запухшая Кароль, это такой новый тренд?", "Тина, перед эфиром не бухай", пишут в Сети.

Украинская певица Тина Кароль показала, как веселится перед съемками второго эфира шоу "Танцы со звездами". В первом эфире Тине удалось превзойти всех участников и участниц неожиданным образом - невероятным белым платьем с ультра-глубоким декольте. В этот же раз на специальном ролике, представленном на фан-аккаунте Тины, было показано, как артистка веселилась вместе с коллегой и соведущим Юрием Горбуновым.

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