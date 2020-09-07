Знаменитая украинская певица Тина Кароль примерила платье от Frolovheart на последнем выпуске шоу "Танці з зірками"
Об этом пишет Politeka со ссылкой на страницу исполнительницы в Instagram.
Роскошное бежево-черное платье спускается до пола, открывая при этом соблазнительную грудь и нежные плечи певицы.
Кристина Асмус ошеломила новым образом, заткнув за пояс Настю Ивлееву: «Красота требует жертв»
Счета украинцев блокируются и деньги могут не вернуть, ПриватБанк уже предупредил: что происходит
Новая любовница экс-мужа Лорак поразила схожестью с певицей после смены имиджа: "Мурату свезло"
Жаркая мама Дана Балана показала, как сводит с ума мужчин: "Ооо, нет слов...", фото
У Тины - красивый макияж и томная завораживающая улыбка.
Поклонники пришли в восторг от нового образа певицы, засыпав ее заслуженными комплиментами.
"Лучший образ за ВСЕ сезоны ! Шикарная женщина😘😘🔥🔥🔥🔥 Красавица такая ❤️ Богиня😍 Очень красиво 😍", – написали они.
Однако, нашлись и такие, которые недовольны новым образом певицы и упрекают ее в расточительстве.
"Люди не имеют, за что есть, за что жить, а они выпендриваются. Платья за миллионы и тому подобное. Постыдилась бы", – пишет одна из пользовательниц.
"Пока женщина в расцвете, надо одеваться, экспериментировать, супер! Тело позволяет, фигура тоже, натуральная красивая женщина", – отвечает критикам другая женщина.
Politeka писала, что 6 сентября состоялся 2 выпуск популярного шоу. Открывали прямой эфир Тина Кароль и Юрий Горбунов, своим выступлением. Ведущая спела саундтрек к фильму "Великий Гэтсби", а ее коллега подтанцевал под зажигательные ритмы. Тина Кароль блистала в роскошном и довольно пикантном платье с акцентом на декольте. Черное одеяние украшали блестящие вставки со стразами.
Волосы артистки были собраны, макияж подчеркивает глаза. При этом некоторым зрителям показалось, что в этот раз Тина Кароль выглядела не очень хорошо. В частности обратили внимание, что она выглядела опухшей.
"Запухшая Кароль, это такой новый тренд?", "Тина, перед эфиром не бухай", пишут в Сети.
Украинская певица Тина Кароль показала, как веселится перед съемками второго эфира шоу "Танцы со звездами". В первом эфире Тине удалось превзойти всех участников и участниц неожиданным образом - невероятным белым платьем с ультра-глубоким декольте. В этот же раз на специальном ролике, представленном на фан-аккаунте Тины, было показано, как артистка веселилась вместе с коллегой и соведущим Юрием Горбуновым.
Несравненная Тина Кароль в пикантной позе разгорячила дерзким разрезом на платье: "Чистый кайф".
Кароль в лифчике из блесток удивила образом женщины-вамп: "Тинка огонь с мужчинами".
Раскованная Тина Кароль сняла трусики и назвала решающую дату: "Мисс Балан".