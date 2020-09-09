Тіна Кароль викликала фурор раптовою зміною іміджу

Як передає Politeka.net, нові фото на сторінці співачки в Instagram буквально підірвали інтернет.

Кароль, яка зазвичай віддає перевагу жіночним нарядам і зачіскам, на цей раз показала себе в більш вільному стилі.

Кароль позує в Tie-dye футболці і худі з вишивкою символу СІЛЬФ і заголовної фрази альбому – «знайти своїх». Також на ній широкі темні штани.

Такий образ захопив шанувальників зірки.

"Супер", "Нереально красиво», «молодець», «жінка, ви шикарні 💜 🔥 🔥 🔥 🔥 такий елегантний образ🔥», «королева", " затьмарила всіх зірок Укр. шоу база", " Вауууу, ось це вогонь😍 💖 🔥", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, на обкладинці нового альбому Тіни Кароль "знайти своїх» зображена скульптура, яку виконав Володимир Цісарик.

Автор розповів, що коли створював скульптуру, то надихався творчістю Тіни Кароль. Вона символізує стійкість духу і крихкість буття. Портрет співачки, який обрамляють крила, говорить про те, що людина може вистояти і на дуже тонкому крилі, якщо його дух буде наповненим.

Обкладинка альбому, як зазначила співачка, є унікальним поєднанням двох різних мистецтв: скульптури і музики, каменю і повітря.

"Знайти своїх" - сьомий студійний альбом Тіни Кароль, присвячений 15-річчю музичної діяльності.

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