Доллар и евро скакнули в разные стороны, НБУ предупредил украинцев: что будет с курсом валют
Курс валют в Украине 8 сентября удивит переменами, несмотря на грандиозное наступление доллара.
Об этом говорится в новом курсе валют от государственного регулятора.
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Так, доллар начнет торги на межбанке со скачка: +1,84 грн. К средине прошлого дня гривне удалось сдерживать натиск, однако под вечер ситуация переменилась.
Евро решит идти другим путем: после продолжительного набора веса, он скинет 4,9 гривны.
Курс валют 8 сентября выглядит следующим образом:
100 долларов – 2775,09 грн;
100 евро – 3280,99 грн.
По украинцам ударят новыми штрафами: кому и сколько теперь придется платить, «255 гривен...»
В Нацполиции предупредили украинцев о новых штрафах.
Так, водителей с 3D-номерами будут штрафовать, поскольку те не соответствуют установленным требованиям и нормам.
Отмечается, что государственные номерные знаки изготавливаются путем штамповки из ленты из алюминия или листовой стали. Поэтому 3D номерные знаки не соответствуют установленным требованиям.
В Кодексе административных правонарушений для водителей с такими номерами предусмотрен штраф в размере 170 грн. Если нарушение повторится в течении года, то штраф уже составит 255 грн или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, с возмездным изъятием транспортного средства или без такового.
Внезапно остановилось сердце украинской легенды, его голос знает каждый: "Ушла целая эпоха..."
Легенда украинского радио и актер дубляжа Николай Козий умер на 80-м году жизни.
Трагедия произошла вчера, 7 сентября.
Николая Козия считали одним из лучших дикторов в истории Украины. Он озвучивал много популярных телесериалов и программ, в частности познавательных передач Украинского радио для школьной молодежи, которые выходили в 80-е годы. В конце прошлого столетия был одним из ведущих утренней информационной программы НРКУ.
Помимо этого, Николая Козия помнят по дубляжу таких фильмов, как «Король говорит», «Ноев ковчег», телесериалов «Альф», «Коломбо» и т.п.
Также Николай Козий читал текст для первой украиноязычной Библии в аудиоформате, и именно этот диктор озвучил на украинском языке Томос о предоставлении автокефалии Православной Церкви Украины.
Резкое повышение зарплат украинцев, Шмыгаль раскрыл сроки и условия: "До 15 тысяч гривен..."
Раскрыты подробности возможного нового повышения зарплат в Украины.
По словам Шмыгаля, уже в следующем году средняя зарплата в Украине может вырасти до 13 тысяч, а еще через год - до 15 тысяч.
Шмыгаль также объяснил, что повышение зарплат в Украине напрямую зависит от бизнес-среды и состояния национальной экономики.
"Мы просчитываем поэтапный рост заработной платы. Если сейчас она в районе 11 тысяч гривен, в следующем году может быть 13 тысяч гривен и, соответственно, до 2022 года – до 15 тысяч гривен. Это довольно оптимистичный сценарий. Конечно, многое зависит от бизнес-среды, от того, в каких условиях будет находиться экономика", - предупредил он.
Подытоживая, Денис Шмыгаль предположил, если средние зарплаты в стране вырастут до 15 тысяч, то украинцы, возможно, не будут думать над переездом в другие страны ради заработков.
Напомним, что украинцам готовят новые правила выплаты пенсий и зарплат, кто получит больше денег
Как сообщала Politeka, зарплата в Украине вырастет, 11 тысяч не предел
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