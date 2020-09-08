Доллар и евро скакнули в разные стороны, НБУ предупредил украинцев: что будет с курсом валют

Курс валют в Украине 8 сентября удивит переменами, несмотря на грандиозное наступление доллара.

Об этом говорится в новом курсе валют от государственного регулятора.

Так, доллар начнет торги на межбанке со скачка: +1,84 грн. К средине прошлого дня гривне удалось сдерживать натиск, однако под вечер ситуация переменилась.

Евро решит идти другим путем: после продолжительного набора веса, он скинет 4,9 гривны.

Курс валют 8 сентября выглядит следующим образом:

100 долларов – 2775,09 грн;

100 евро – 3280,99 грн.

По украинцам ударят новыми штрафами: кому и сколько теперь придется платить, «255 гривен...»

В Нацполиции предупредили украинцев о новых штрафах.

Так, водителей с 3D-номерами будут штрафовать, поскольку те не соответствуют установленным требованиям и нормам.

Отмечается, что государственные номерные знаки изготавливаются путем штамповки из ленты из алюминия или листовой стали. Поэтому 3D номерные знаки не соответствуют установленным требованиям.

В Кодексе административных правонарушений для водителей с такими номерами предусмотрен штраф в размере 170 грн. Если нарушение повторится в течении года, то штраф уже составит 255 грн или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, с возмездным изъятием транспортного средства или без такового.

Внезапно остановилось сердце украинской легенды, его голос знает каждый: "Ушла целая эпоха..."

Легенда украинского радио и актер дубляжа Николай Козий умер на 80-м году жизни.

Трагедия произошла вчера, 7 сентября.

Николая Козия считали одним из лучших дикторов в истории Украины. Он озвучивал много популярных телесериалов и программ, в частности познавательных передач Украинского радио для школьной молодежи, которые выходили в 80-е годы. В конце прошлого столетия был одним из ведущих утренней информационной программы НРКУ.

Помимо этого, Николая Козия помнят по дубляжу таких фильмов, как «Король говорит», «Ноев ковчег», телесериалов «Альф», «Коломбо» и т.п.

Также Николай Козий читал текст для первой украиноязычной Библии в аудиоформате, и именно этот диктор озвучил на украинском языке Томос о предоставлении автокефалии Православной Церкви Украины.

Резкое повышение зарплат украинцев, Шмыгаль раскрыл сроки и условия: "До 15 тысяч гривен..."

Раскрыты подробности возможного нового повышения зарплат в Украины.

По словам Шмыгаля, уже в следующем году средняя зарплата в Украине может вырасти до 13 тысяч, а еще через год - до 15 тысяч.

Шмыгаль также объяснил, что повышение зарплат в Украине напрямую зависит от бизнес-среды и состояния национальной экономики.

"Мы просчитываем поэтапный рост заработной платы. Если сейчас она в районе 11 тысяч гривен, в следующем году может быть 13 тысяч гривен и, соответственно, до 2022 года – до 15 тысяч гривен. Это довольно оптимистичный сценарий. Конечно, многое зависит от бизнес-среды, от того, в каких условиях будет находиться экономика", - предупредил он.

Подытоживая, Денис Шмыгаль предположил, если средние зарплаты в стране вырастут до 15 тысяч, то украинцы, возможно, не будут думать над переездом в другие страны ради заработков.

Напомним, что украинцам готовят новые правила выплаты пенсий и зарплат, кто получит больше денег

Как сообщала Politeka, зарплата в Украине вырастет, 11 тысяч не предел

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