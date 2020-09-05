В Украине может вырасти средняя заработная плата уже к 2022 году

Как передает Politeka.net, такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, зарплата будет повышаться поэтапно.

"Если сейчас она в районе 11 тысяч гривен, в следующем году может быть 13 тысяч гривен и, соответственно, до 2022 года – до 15 тысяч гривен. Это довольно оптимистичный сценарий", - отметил глава правительства.

В то же время он подчеркнул, что многое будет зависеть от бизнес-среды.

"От того, в каких условиях будет находиться экономика. Но при том макропрогнозе, который сделало Министерство экономики, при тех показателях роста ВВП, при оптимистических ожиданиях бизнеса, это достижимые показатели", - заявил Шмыгаль.

Премьер уверен, что такой суммы будет достаточно для украинцев, и многие перестанут выезжать за границу в поисках лучшей работы.

Напомним, с первого января 2021 года размер минимальной зарплаты увеличится на 20%.

Эксперты рассказали, как повышение "минималки" повлияет на определение учетной ставки.

Так, специалист Руслан Спивак предполагает, что оставить ставку на прежнем уровне, а именно 6%, поможет увеличение размеров зарплат в сентябре.

По мнению другого эксперта Оксаны Шведы, большую роль при определении ставок сыграет рост зарплат в 2021 году, который способен создать предпосылки изменения монетарной политики.

Напомним, киевляне взбунтовались из-за отсутствия зарплат, кадры

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