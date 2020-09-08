Легенда украинского радио и актер дубляжа Николай Козий умер на 80-м году жизни

Эту информацию в своем Facebook подтвердил глава Общественного радиовещания, генеральный продюсер UA:Украинское радио Дмитрий Хоркин, передает Politeka.net.

Трагедия произошла вчера, 7 сентября.

"Умер Николай Козий — легендарный диктор Украинского радио и первый бренд-войс телеканала 1+1 Ему было 79 лет. Голос эпохи. Светлая память, маэстро", - написал Хоркин в Facebook.

Николая Козия считали одним из лучших дикторов в истории Украины. Он озвучивал много популярных телесериалов и программ, в частности познавательных передач Украинского радио для школьной молодежи, которые выходили в 80-е годы. В конце прошлого столетия был одним из ведущих утренней информационной программы НРКУ.

Помимо этого, Николая Козия помнят по дубляжу таких фильмов, как «Король говорит», «Ноев ковчег», телесериалов «Альф», «Коломбо» и т.п.

Также Николай Козий читал текст для первой украиноязычной Библии в аудиоформате, и именно этот диктор озвучил на украинском языке Томос о предоставлении автокефалии Православной Церкви Украины.

"Светлая память, царство небесное", "Целая эпоха ушла", "Имел за счастье работать, учиться, слушать.. Грустно..", "Боже, какая грустная новость. Хорошо знала Николая, работали в одной студии", "Голос детства, светлая память", "Дядя Коля, отдыхай с миром", "Помню он Альфа озвучивал) Украинский я по этому сериалу учил! В школе в 90-х все было на русском, а мова была раз в неделю, и то, то прогуливал, то ее чем-то другим заменяли", "Помню его голос по радио", - написали украинцы в комментариях.

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