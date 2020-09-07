В Нацполиции предупредили украинцев о новых штрафах

Так, водителей с 3D-номерами будут штрафовать, поскольку те не соответствуют установленным требованиям и нормам.

Отмечается, что государственные номерные знаки изготавливаются путем штамповки из ленты из алюминия или листовой стали. Поэтому 3D номерные знаки не соответствуют установленным требованиям.

В Кодексе административных правонарушений для водителей с такими номерами предусмотрен штраф в размере 170 грн. Если нарушение повторится в течении года, то штраф уже составит 255 грн или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, с возмездным изъятием транспортного средства или без такового.

В соответствии с госстандартом номерные знаки изготавливаются методом штамповки, а в случае с 3D-номерами – цифры и буквы просто приклеиваются. Раньше такие знаки заказывали исключительно в качестве сувениров.

Ранее сообщалось, что в Украине некоторых водителей могут обязать пересдавать на права каждые пять лет. Но могут заставить пересдать экзамены на права не всех водителей, а лишь некоторые категории.

В частности, речь идет о водителях у которых есть категория С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E, в частности – водители автобусов и грузовых автомобилей

Напомним, что в Украине приняли неожиданное решение по иномаркам.

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