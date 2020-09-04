Депутаты Верховной Рады предложили ввести денежные компенсации за задержку пенсий, зарплат и других выплат

Как стало известно Politeka.net, с такой инициативой 4 сентября выступил парламентский комитет Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на информационное управление Аппарата ВР.

"Члены комитета решили рекомендовать Верховной раде принять за основу проект закона о внесении изменений в закон "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты" (№ 3817)", - указано в сообщении.

Авторы инициативы предлагают расширить список денежных выплат, за просрочку которых украинцам полагается компенсация. В него хотят добавить пенсию, ежемесячное пожизненное содержание, социальную помощь, зарплаты, стипендии и сумму индексации доходов. В упомянутом законе указаны также источники финансовых поступлений. В пояснительной записке члены комитета отметили, что поправки не приведут к дополнительным расходам государственного бюджета.

Стоит отметить, что в прошлом январе Кабинет министров поддержал похожий законопроект, предусматривавший копенсации для украинцев, однако когда правительство во главе с экс-премьером Алексеем Гончаруком отправили в отставку - документ не стали рассматривать в Верховной Раде.

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