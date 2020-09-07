Раскрыты подробности возможного нового повышения зарплат в Украины
Нюансы в эфире телеканала Украина 24 озвучил глава Кабинета министров Денис Шмыгаль, передает Politeka.net.
По его словам, уже в следующем году средняя зарплата в Украине может вырасти до 13 тысяч, а еще через год - до 15 тысяч.
Шмыгаль также объяснил, что повышение зарплат в Украине напрямую зависит от бизнес-среды и состояния национальной экономики.
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«Мы просчитываем поэтапный рост заработной платы. Если сейчас она в районе 11 тысяч гривен, в следующем году может быть 13 тысяч гривен и, соответственно, до 2022 года – до 15 тысяч гривен. Это довольно оптимистичный сценарий. Конечно, многое зависит от бизнес-среды, от того, в каких условиях будет находиться экономика. Но при том макропрогнозе, который сделало Министерство экономики, при тех показателях роста ВВП, при оптимистичных ожиданиях бизнеса, это достижимые показатели», – объяснил премьер-министр в эфире телеканала.
Подытоживая, Денис Шмыгаль предположил, если средние зарплаты в стране вырастут до 15 тысяч, то украинцы, возможно, не будут думать над переездом в другие страны ради заработков.
Ранее мы рассказывали о компенсациях, которые будут начислять к зарплатам и пенсиям.
Так, украинцам могут выплачивать денежные компенсации в случае задержки пенсий, зарплат и других социальных выплат. С такой инициативой выступил профильный комитет Рады по вопросам соцполитики.
Документ, в частности, предусматривает расширение перечня видов выплат, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация. В этот список авторы постановления предлагают включить пенсию, ежемесячное денежное пожизненное содержание, социальные выплаты, стипендии, заработную плату, сумму индексации денежных доходов граждан.
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