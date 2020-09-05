В Министерстве социальной политики Украины рассказали, какие категории граждан могут рассчитывать на выплаты в 1712 гривен

Как передает Politeka.net, о методе расчета рассказал заместитель министра ведомства Виталий Музыченко в эфире телеканала "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Отвечая на вопрос о размере соцвыплаты для людей с инвалидностью, чиновник рассказал, каким образом рассчитывается сумма.

"Здесь вопрос - пенсия или социальная помощь. Потому что большинство лиц с инвалидностью, так как они относились к нетрудоспособной категории населения или вообще не имеют трудового стажа, или его имеют меньше чем необходимо для назначения пенсий — в таком случае назначается государственная социальная помощь, которая равна 100% прожиточного минимума, на сегодня - 1712 грн", - отметил заместитель министра.

Напомним, депутаты Верховной Рады предложили ввести денежные компенсации за задержку пенсий, зарплат и других выплат.

Авторы инициативы предлагают расширить список денежных выплат, за просрочку которых украинцам полагается компенсация. В него хотят добавить пенсию, ежемесячное пожизненное содержание, социальную помощь, зарплаты, стипендии и сумму индексации доходов.

В упомянутом законе указаны также источники финансовых поступлений. В пояснительной записке члены комитета отметили, что поправки не приведут к дополнительным расходам государственного бюджета.

Напомним, пенсии в Украине вырастут уже с сентября, в Кабмине сделали заявление: кому светит надбавка.

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