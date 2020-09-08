Курс валют в Украине 8 сентября удивит переменами, несмотря на грандиозное наступление доллара

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка.

Так, доллар начнет торги на межбанке со скачка: +1,84 грн. К средине прошлого дня гривне удалось сдерживать натиск, однако под вечер ситуация переменилась.

Евро решит идти другим путем: после продолжительного набора веса, он скинет 4,9 гривны.

Курс валют 8 сентября выглядит следующим образом:

100 долларов – 2775,09 грн;

100 евро – 3280,99 грн.

А вот натиск российского рубля гривне удастся успешно удерживать еще долгое время: 3,6948 за 10 банкнот. Как можно заметить, ситуация практически не изменилась за последние несколько дней.

До этого мы писали, что украинцы массово избавляются от доллара.

Так, в августе продали через банковскую систему 1,448 млрд долл., или на 151,2 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.

В Национальном банке Украины отреагировали на ситуации и сообщили, что продажа валюты превысила ее покупку девятый месяц подряд.

С начала года, за январь-август, украинцы продали через банковскую систему на 1,121 млрд долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.

Напомним, НБУ допустил грубую ошибку с курсом доллара, важное предупреждение.

Как сообщала Politeka, доллар и евро разошлись в разные стороны, свежий прогноз НБУ удивит.

Также Politeka писала, что курс валют скакнет сразу после выходных, доллар сделает гривне больно.