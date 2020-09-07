Такой вы ее еще не видели

Популярная украинская певица Светлана Лобода устроила пикантные танцы в окружении девушек

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Boom Boom заиграл новыми красками, благодаря премии…» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Лобода демонстрирует роскошную растяжку и красоту, исполняя жаркий танец со своей подтанцовкой. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Чистый кайф», «блин, у меня даже настроение поднялось», «Ну вот, другое дело», «можно смотреть вечно на то, как горит огонь, как течет вода и как танцует Светлана Лобода», «Прекрасное выступление», «очень крутой номер», «Стиль, Музыка, Светлана 🔥🔥🔥 Обожаю»,- говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что украинская исполнительница Светлана Лобода похвасталась роскошной фигурой на отдыхе

«Лето вышло на финишную прямую. Но прямая дорога к цели должна быть всегда🧘‍♀️ Я активно занималась спортом, подключила и дочку и маму 😬😁 Как думаете летние тренировки пошли на пользу?🙃» - говорится в сообщении.

Пост красотка сопровождала фотографиями, на которых демонстрирует роскошную фигуру в крохотном бикини с разных ракурсов. Это произвело эффект «бомбы» среди ее поклонников.

Напомним, Светлана Лобода в мини-шортах свела с ума движениями на шаре и вниз головой: "Тропикана женщина".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль, Лобода, Асмус, Лорак и другие звезды покорили видом в прозрачных кружевах: бесстыдные фото.

Также Politeka писала, что Лобода без лифчика прогулялась в эффектном мини-платье на курорте: "Горяча и бешенна".