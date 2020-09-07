Популярная украинская певица Светлана Лобода устроила пикантные танцы в окружении девушек
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Boom Boom заиграл новыми красками, благодаря премии…» - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Лобода демонстрирует роскошную растяжку и красоту, исполняя жаркий танец со своей подтанцовкой. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Чистый кайф», «блин, у меня даже настроение поднялось», «Ну вот, другое дело», «можно смотреть вечно на то, как горит огонь, как течет вода и как танцует Светлана Лобода», «Прекрасное выступление», «очень крутой номер», «Стиль, Музыка, Светлана 🔥🔥🔥 Обожаю»,- говорится в сообщении.
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До этого сообщалось, что украинская исполнительница Светлана Лобода похвасталась роскошной фигурой на отдыхе
«Лето вышло на финишную прямую. Но прямая дорога к цели должна быть всегда🧘♀️ Я активно занималась спортом, подключила и дочку и маму 😬😁 Как думаете летние тренировки пошли на пользу?🙃» - говорится в сообщении.
Пост красотка сопровождала фотографиями, на которых демонстрирует роскошную фигуру в крохотном бикини с разных ракурсов. Это произвело эффект «бомбы» среди ее поклонников.
Напомним, Светлана Лобода в мини-шортах свела с ума движениями на шаре и вниз головой: "Тропикана женщина".
Как сообщала Politeka, Тина Кароль, Лобода, Асмус, Лорак и другие звезды покорили видом в прозрачных кружевах: бесстыдные фото.
Также Politeka писала, что Лобода без лифчика прогулялась в эффектном мини-платье на курорте: "Горяча и бешенна".