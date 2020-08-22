Звезды умеют поражать не только эффектными появлениями на красных дорожках

Довольно часто в соцальных сетях артистки, певицы и актрисы показывают фигуру в белье. Чтобы привлечь внимание к собственной персоне или же похвастаться подтянутым телом, на которым так много работали, они выбирают самые разные стили.

При этом чаще всего знаменитости прибегают к маленьким хитростям - устраивают фотосессии, на которых позируют в белье из кружев. Сеточка, вышивка, расшитые цветы и едва прикрывающие грудь элементы - каждый из образов не оставляет фанатов равнодушными. Представляем вашему вниманию топ-подборку фото артисток, которые засветились в прозрачных кружевах.

Ани Лорак чаще всего примеряет скромные сдержанные наряды. При этом после похудения звезда любит демонстрировать стройные ножки в стильных экстра-мини. В виде исключения Каролина все же примерила прозрачные кружева, в которых предстала в новой фотосесии.

Настя Каменских, в отличие от Каролины, любит раздеваться на камеру и показывать свое тело во всей красе. Не так давно похудевшая певица блеснула достоинствами в можном белье и устроила горячие танцы в прозрачном бра для видео из "Тик-Тока".

Ольга Полякова всегда была в отменной форме. Длинногая блондинка пример для многих женщин. Будучи мамой двух дочерей, звезда привела фигуру в идеальное состояние, она также тренируется в зале с тренером и рассказывает о лучших упражнениях для красивых ягодиц. Поэтому Ольга от жарких фотосессий совсем не отказывается.

Кристина Асмус старается не показывать жарких кадров после скандала с фильмом "Текст", в котором позировала без одежды и засветила себя в довольно неоднозначном виде. Тем не менее, кадры в белье с кружевами, в которых позирует Асмус, все же есть в сети. Пару раз девушка снималась в стильных фотосессиях, а также показывала себя в одном из более старых фильмов.

Светлана Лобода, также, как и Ольга Полякова, мама двух дочек. Она находится в отменной форме и не боится показать себя в белье и восхитить "стальным" прессом, как прозвали его фанаты певицы.

Тина Кароль любительница классических фотосессий и поэтому в сети не так много кадров, на которых певицу можно встретить в прозрачном белье или одежде. Кароль любит удивлять более скромными образами.

А вот Даша Астафьева совсем наоборот - любит показывать свое тело, примерять прозрачное белье и восхищать фигурой. Даша занимается в зале в те моменты, когда хочет привести в порядок формы. При этом звезда начала также интересоваться йогой.

Победительница "Холостяка" Даша Ульянова продолжает набирать популярность в сети. Девушка прославилась благодаря любви к гимнастике и смелым фотосессиям. Даша не боится критики, поэтому смело эпатирует публику без белья или в прозрачных нарядах.

Анна Седокова всегда подчеркивает достоинства модным бельем и в ее профиле в Инстаграм довольно много кадров, на которых она позирует в провокационном виде. При этом звезда отмечает, что она в любом весе и возрасте чувствует себя комфортно, поэтому своего прошлого не стыдится. Часто меняя имидж, певице приходилось не раз слышать критику в свой адрес.

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