Такий ви її ще не бачили

Популярна українська співачка Світлана Лобода влаштувала пікантні танці в оточенні дівчат

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Boom Boom заграв новими фарбами, завдяки премії»" - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Лобода демонструє розкішну розтяжку і красу, виконуючи жаркий танець зі своєю підтанцьовкою. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

«Чистий кайф», «блін, у мене навіть настрій піднявся», «Ну ось, інша справа», «можна дивитися вічно на те, як горить вогонь, як тече вода і як танцює Світлана Лобода», «прекрасний виступ», «дуже крутий номер», «Стиль, Музика, Світлана Обож обожнюю», - йдеться в повідомленні.

До цього повідомлялося, що українська виконавиця Світлана Лобода похвалилася розкішною фігурою на відпочинку

"Літо вийшло на фінішну пряму. Але пряма дорога до мети повинна бути завжди ☺ ️ Я активно займалася спортом, підключила і дочку і маму ☺ як думаєте літні тренування пішли на користь?🙃 » - йдеться в повідомленні.

Пост красуня супроводжувала фотографіями, на яких демонструє розкішну фігуру в крихітному бікіні з різних ракурсів. Це справило ефект «бомби» серед її шанувальників.

Нагадавши, Світлана Лобода в міні-шортах звела з розуму рухами на кулі і вниз головою:"Тропікана жінка".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль, Лобода, Асмус, Лорак та інші зірки підкорили видом в прозорих мереживах: Безсоромні фото.

Також Politeka писала, що Лобода без ліфчика прогулялася в ефектній міні-сукні на курорті:"гаряча і скажена".