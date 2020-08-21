Украинская певица Светлана Лобода показала, как тренируется даже в отпуске и приводит себя в форму

Несколько часов назад Светлана Лобода подеилась на своей странице в Инстаграм в разделе Стори интригующими кадрами вместе с девушками. Так, загорелая певица в коротеньком черном топе и ярко-оранжевых шортах повеселилась в зале.

Демонстрируя упражнения, которые делала на полу вместе с подругами, Светлана выглядела сосредоточенной и сфокусированной. Стоит отметить, что о своих тренировках, растяжке и правильном питании Лобода никогда не забывает и чаще всего соблюдает личный режим.

Мама двух детей не только привела фигуру в порядок и сейчас удивляет отсуствием лишнего веса, но еще и через две недели после родов выглядела весьма худой. Как отмечала ранее сама Лобода, дело в генах и режиме.

Стоит также отметить, что тренировки Лободы начинаются с растяжки и дыхательных упражнений. Затем Светлана переходит к элементам хореографии и прыжкам. Также Лобода посещает уроки акробатики и хореографии. В свободное время Светлана увлеченно занимается йогой.

Ранее стройная 37-летняя артистка, опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм довольно жаркое фото. На стильном кадре Светлана, отправившаяся на очередной отдых с близкими, восхитила пользователей сети стильным купальником и аппетитными формами.

На новом фото Светлана позирует в трендовом сдельном купальнике в оттенке металлик. В подписи к новому фото Лобода процитировала Лермонтова:

«Под ним струя светлей лазури,

над ним луч солнца золотой...

а он, мятежный, просит бури,

как-будто в бурях есть покой!🔥

М.Ю.Лермонтов», - подписала новый кадр певица.

Поклонники отреагировали достаточно бурно:

«Тропикана женщина😻», «Судя по всему, покоя от Светланы Сергеевны не ждать 😂😂😂 фото топ ❤️», «А говорят, что нет пропорций, как у барби ❤️», «Отпадище 🤤🤤🤤», «Красота😍🔥», «горяча🤤», «Какая же ты красотка!🔥🔥🔥», «Красиво ,купальник супер», «Огонь🔥», «Красиво но далеко».

Напомним, что Лобода одним видео довела поклонников до истерики, превратившись в готическую диву.

А еще Politeka писала, что Лобода не сдержалась и устроила горячие поцелуи с девушкой на пляже.

Также Politeka сообщала, что пышногрудая Лобода в откровенном топе произвела фурор, выбрав самый горячий ракурс: кадры