Украинская певица Светлана Лобода восхитила образом в красном мини

В этот раз загорелая артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм серию довольно пикантных фото. Стройная артистка показала новый яркий образ, который примерила во время прогулки на побережье курортной зоны, где сейчас отдыхает вместе с детьми.

Так, певица примерила коротенькое красное платье на тонких лямках с поясом в тон наряду. При этом позировала Светлана без белья, что сразу отметили пользователи. Образ Лободы дополнили солнцезащитные очки и простая укладка белокурых локонов.

«Иногда нужно поставить суету на паузу и отправиться на лёгкую подзарядку с ❤️🙃», - написала Лобода.

Вот как отреагировали пользователи:

«Красотка 🔥🔥🔥», «Кайфы кайфуем», «Прекрасна 🌹», «Как скажешь😋», «Да вы сами подзарядите кого хотите😁», «Так и есть, верные слова 👍😘🤗😘», «какая прекрасная😻❤🔥», «Вауу красотка 🔥🔥❤», «По стечению обстоятельств я как раз вашу песню слушаю❤️❤️🔥», «Ох., как вам идёт это платьице! Очень ., цвет – охренительный», «со*ки шикарно торчат», «Горяча и бешенна🔥❤️».

Также загорелая певица в коротеньком черном топе и ярко-оранжевых шортах повеселилась в зале. Артистка показала результаты тренировок перед зеркалом. При этом удивила удивительно подтянутыми ножками, на которых шорты выглядят даже несколько большими.

С распущенными светлыми волосами Светлана выглядела по-домашнему. Как известно, артистка тренируется практически каждый день и даже в отпуске не забывает про разминку, растяжку и множественные упражнения на бедра и ягодицы.

«Моя диета – это всякое отсутствие диет. Я знаю, что необходимо есть минимум пять раз в день маленькими порциями. Тренер говорит, что я должна возить с собой судочки, чтобы получать после тренировок нужный объем белков. Но с моим графиком, честно говоря, не до судочков», - говорила Светлана.

Певицу часто сравнивают с другими похудевшими звездами, в том числе и Каменских, отмечая, что им следует поучиться мотивации Светланы.

Напомним, что Лобода одним видео довела поклонников до истерики, превратившись в готическую диву.

А еще Politeka писала, что Лобода не сдержалась и устроила горячие поцелуи с девушкой на пляже.

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