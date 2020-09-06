Популярная украинская певица Светлана Лобода похвасталась роскошной фигурой в прозрачном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Потанцуем?🔥🔥🔥 Go to party», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Лобода позирует в прозрачном наряде, выставив напоказ роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Малышка на миллион», «божественная» , «какая красотка», «Огнище Ло», «ох, эти когти», «шикарна, как никогда», «неотразима», «с тобой – все, что угодно», - пишут они.

До этого сообщалось, что украинская исполнительница Светлана Лобода похвасталась роскошной фигурой на отдыхе

«Лето вышло на финишную прямую. Но прямая дорога к цели должна быть всегда🧘‍♀️ Я активно занималась спортом, подключила и дочку и маму 😬😁 Как думаете летние тренировки пошли на пользу?🙃» - говорится в сообщении.

Пост красотка сопровождала фотографиями, на которых демонстрирует роскошную фигуру в крохотном бикини с разных ракурсов. Это произвело эффект «бомбы» среди ее поклонников.

Напомним, Светлана Лобода в мини-шортах свела с ума движениями на шаре и вниз головой: "Тропикана женщина".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль, Лобода, Асмус, Лорак и другие звезды покорили видом в прозрачных кружевах: бесстыдные фото.

Также Politeka писала, что Лобода без лифчика прогулялась в эффектном мини-платье на курорте: "Горяча и бешенна".