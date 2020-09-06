Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась роскошной фигурой в топе с экстремальным вырезом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Привет, надеюсь, у вас хорошие выходные! Я просто буду здесь прохлаждаться в своем доме, потому что жара и, знаете ли, китайский вирус и все такое», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Чери позирует на крыльце своего дома, нарядившись при этом в топ с экстремальным декольте. Дополнить образ красотка решила при помощи эффектного макияжа.

«Жаркие холмы», «богиня!», «красота просто неописуемая», «абсолютная жара», «очень красиво выглядишь», «вау, Анна! Ты чертовски красиво получилась на фотке», - пишут ее поклонники.

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На фото Ана позирует в черном купальнике из трусиков и лифчика, который больше смахивает на топ. Звезда устроилась удобно на черном стуле, демонстрируя свою фигуру и прелести, которые так и выпирали из-под узкой ткани. Волосы Чери оставила распущенными, а сама соблазнительно смотрела в объектив камеры.

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