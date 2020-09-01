Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась фигурой в белоснежном купальнике

Выпустив собственную коллекцию одежды, Ана стала очень популярна благодаря необычным моделям. Сама девушка старается как можно чаще показывать образы на себе, подчеркивая формы самыми дерзкими луками.

В этот раз чери блестнула фигурой в белом бикини, а лифчик такого же стиля попросту расстегнула, оставив лишь пару пуговиц. Впрочем, прикрыть грудь не удалось. Загорелая Ана сделала акцент на своей фигуре и получила сотни комментариев в ответ. Девушке нравится, как она выглядит, поэтому она совершенно не стесняется демонстрировать свое тело.

«Люби меня», «Желаю, чтобы ты была как моя девушка ❤», «Прекрасная люблю тебя, Ана», «💙💙😍😍🌷 TE ves muy sensual corazón 🌷😍😍💙💙», «Да да да, это очень энергичная», «», «Горячие бедра !!», «Бомба, принцесса, полегче», «Бриллиантовая женщина💎💎💎💎💎💍😘🌷👍», «О, мой бог», «Принцесса соблазнения», «Ваш стиль убивает меня💦💦💦💦💦», «Ты просто великолепно выглядишь в любом наряде и во всем», - пишут пользователи.

Чтобы привлечь как можно больеш поклонников к своему профилю в Инстаграм, фитнес-модель постоянно устраивает дерзкие фотосессии, позирует в одном белье и восхищает фигурой в прозрачных пижамах. Спортсменка не стесняется своего тела, поэтому пикантные кадры ее не смущают совершенно.

Чаще всего загорелая модель рассказывает под фото о путешествиях, самочувствии и полезных сладостях, которые можно сделать дома и не вредить фигуре. При этом Ана начала также продвигать собственную коллекцию спортивной одежды для занятий фитнесом и спортом в целом. В этот раз Ана решила показать уже осенний вариант для молодых красоток, состоящий из велочипедок белого цвета с темным принтом и розовой толстовки из мягкой натуральной ткани.

«Новая коллекция @cheri_fit выйдет 1 сентября. Отметьте друга, который любит потрясающую спортивную одежду 🙌🏼😅 🌸!,» - написала Чери, упоминая собственный бренд.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит"