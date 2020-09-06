Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася розкішною фігурою в топі з екстремальним вирізом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Привіт, сподіваюся, у вас хороші вихідні! Я просто буду тут прохолоджуватися у своєму будинку, тому що спека і, знаєте, китайський вірус і все таке», - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Чері позує на ганку свого будинку, вбравшись при цьому в топ з екстремальним декольте. Доповнити образ красуня вирішила за допомогою ефектного макіяжу.
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«Жаркі пагорби», «богиня!», «краса просто невимовна», «абсолютна спека», «дуже красиво виглядаєш», «вау, Анна! Ти дуже красиво вийшла на фотці», - пишуть її шанувальники.
Як повідомлялося до цього, фітнес-модель Ана Чері показала себе і розповіла про спекотні образи
На фото Ана позує в чорному купальнику з трусиків і ліфчика, який більше скидається на топ. Зірка влаштувалася зручно на чорному стільці, демонструючи свою фігуру і принади, які так і випирали з-під вузької тканини. Волосся Чері залишила розпущеним, а сама спокусливо дивилася в об'єктив камери.
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