Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася розкішною фігурою в топі з екстремальним вирізом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Привіт, сподіваюся, у вас хороші вихідні! Я просто буду тут прохолоджуватися у своєму будинку, тому що спека і, знаєте, китайський вірус і все таке», - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Чері позує на ганку свого будинку, вбравшись при цьому в топ з екстремальним декольте. Доповнити образ красуня вирішила за допомогою ефектного макіяжу.

«Жаркі пагорби», «богиня!», «краса просто невимовна», «абсолютна спека», «дуже красиво виглядаєш», «вау, Анна! Ти дуже красиво вийшла на фотці», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, фітнес-модель Ана Чері показала себе і розповіла про спекотні образи

На фото Ана позує в чорному купальнику з трусиків і ліфчика, який більше скидається на топ. Зірка влаштувалася зручно на чорному стільці, демонструючи свою фігуру і принади, які так і випирали з-під вузької тканини. Волосся Чері залишила розпущеним, а сама спокусливо дивилася в об'єктив камери.

Нагадавши, Ана Чері безсоромно розстебнула ліфчик, вразивши своїми пагорбами

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Ана Чері в жаркому костюмі перетворилася на нову ляльку Барбі

Також Politeka повідомляла, що засмагла Ана Чері апетитно виставила соковите тіло в бікіні