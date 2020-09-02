Известная фитнес-модель Ана Чери показала себя и рассказала о жарких образах

На фото Ана позирует в черном купальнике из трусиков и лифчика, который больше смахивает на топ. Звезда устроилась удобно на черном стуле, демонстрируя свою фигуру и прелести, которые так и выпирали из-под узкой ткани. Волосы Чери оставила распущенными, а сама соблазнительно смотрела в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Все готово на съемочной площадке. Завтра в 13.00 я выйду в эфир на аккаунте с двумя подругами, которые будут играть в Твистер. Там будут медсестра, школьница и горничная. Угадай, кем я стану?", - подписала фото красавица.

Фанаты, включая звезду "Playboy" Кассандра Сьенегу, поставили почти 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасная леди", "Это прекрасно", "Одержимый этим бикини", "Какой отличный способ закончить еще один замечательный день. Спасибо, Ана", "Прекрасная принцесса. Это богатство".

Ранее мы сообщали, что американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась роскошной фигурой в спортивном наряде.

Так, на опубликованных кадрах Чери позирует в тесном спортивном наряде, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе. При том знаменитость эффектно крутиться на камеру, меняя при этом наряды «как перчатки».

Напомним, Ана Чери бесстыдно расстегнула лифчик, поразив своими холмами

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