34-летняя американская фитнес-модель Ана Чери взбудоражила сеть во время отдыха в Мексике

Как передает Politeka.net, Ана Чери – обладательница идеального спортивного тела, несмотря на то, что ее параметры далеки от классических 90-60-90.

Модель активно ведет свою страницу в Instagram, где собрала многомиллионную аудиторию по всему миру, которые с обожанием ждут каждого нового снимка красотки.

Для свежей порции фотоснимков девушка отправилась в Мексику и показала, как отдыхает. Чери попозировла в бикини горчичного цвета, который едва прикрывал ее пышные прелести и открывал простор для мужской фантазии. Достаточно смелый кадр всего за пяти минут собрал свыше 10 тысяч лайков.

Пользователи уже строчат хвалебные комментарии, среди них:

«Солнышко, ты прекрасна», «Вы самая красивая девушка в мире», «Выходи за меня замуж», «Я тебя обожаю», - пишут в сети.

До этого мы сообщали, что Ана Чери удивила соблазнительным образом.

На кадре модель предстала в полупрозрачном белье, которое с трудом скрывало ее срамные места. Стоя на коленях и широко расставив ноги, Ана дала возможность полюбоваться ее телом во всей красе.

Спущенные бретельки бюстгальтера и белые чулки только и подталкивали ее поклонников к неприличным фантазиям.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

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