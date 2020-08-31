Американская фитнес-модель Ана Чери показала себя в неожиданном скромном образе

Чтобы привлечь как можно больеш поклонников к своему профилю в Инстаграм, фитнес-модель постоянно устраивает дерзкие фотосессии, позирует в одном белье и восхищает фигурой в прозрачных пижамах. Спортсменка не стесняется своего тела, поэтому пикантные кадры ее не смущают совершенно.

Чаще всего загорелая модель рассказывает под фото о путешествиях, самочувствии и полезных сладостях, которые можно сделать дома и не вредить фигуре. При этом Ана начала также продвигать собственную коллекцию спортивной одежды для занятий фитнесом и спортом в целом. В этот раз Ана решила показать уже осенний вариант для молодых красоток, состоящий из велочипедок белого цвета с темным принтом и розовой толстовки из мягкой натуральной ткани.

«Новая коллекция @cheri_fit выйдет 1 сентября. Отметьте друга, который любит потрясающую спортивную одежду 🙌🏼😅 🌸!,» - написала Чери, упоминая собственный бренд.

Вот как реагируют фанаты:

«Вау, даже горяо🔥💦🔥💦», «Ты свежая красавица с утра понедельника», «Честно говоря, одна из самых красивых женщин, которых я когда-либо видел в своей жизни. Сахарная крошка ❤️», «Так мило 🌸», «Доброе утро, Ана, приятной тебе недели! Желаем продуктивного и позитивного дня», «Такая красивая», «Вау 😍 Потрясающе ❤❤❤🌕🌹», «Малышка в розовом», «Куколка в новом виде», «Ты всегда выглядишь потрясающе, Ана».

Напомним, спортсменка все чаще показывает, как развлекается дома, проводит время на природе и демонстрирует стильные пляжные наряды. Причем незабывает Ана про тренировки. Недавно на фан-аккаунте появилось фото Чери, сделанные после занятий.

Эффектная фитнес-модель примерила стильный костюм - тесный топ с вырезом-сердечком на груди и темно-изумрудные шорты, которые приспустила с живота, чтобы показать результат своих трудов.

Не смотря на то, что модель далека от параметров 90-60-90, девушка чувствует себя комфортно и не собирается худеть. Наоборот, Чери призывает питаться правильно и научиться слышать свой организм:

«Я потерял дар речи», «Просто вкусно и сладко😍🙌🏼🔥», «Я не могу с тобой», «Теперь я знаю, откуда идет эта жара 🥵🔥», «жить ради этого 😍🔥», «Так жарко! 🔥💕», «Доставила удовольствие», «Боже, это так идеально, черт возьми», «Люблю это 👏🏼👏🏼👏🏼».

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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