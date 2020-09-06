Известная украинская певица Алина Гросу показала, как отдыхает
На фото Гросу была в юбке и топике. Волосы у девушки были распущены, а образ красотка дополнила стильными серьгами. Звезда отметила, что пьет квас на море. Как можно увидеть, Алина отдыхала за летним столиком и снимала себя. Судя по метке, певица была в Грибовке, Одесская область. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Уютная «Волна», море позитива, близких людей за кадром и мой любимый квас, как ещё лучше начать первый месяц осени?)) Но скоро снова в работу и в съемки", - написала Алина.
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Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:
"А что не тёмное пиво-то? оно как квас", "Алина где муж?", "Ты необыкновенно Хороша!!!", "Вы как всегда красавица".
Сообщалось, что популярная украинская исполнительница Алина Гросу выставила свою бюст в черной маечке.
Артистка позировала на полу, выставив пышный бюст в глубоком декольте.
Стройные ножки и красивые бедра красотки обтянули черные леггинсы. Волосы певицы развеивал ветер.
В таком виде соблазнительница предстала на обложки одной из газет.
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На фото Алина позировала в белом пиджаке и штанах. На талии можно увидеть пояс, который подчеркивал ее. Алина оставила волосы распущенными, а сама смотрела в объектив камеры.
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