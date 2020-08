View this post on Instagram

❤️🐇 Не помню какой уже это по счету примеренный мной образ то ли Офелии, то ли невесты😅 мне на них определенно везёт 🤪😊 #выбирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣?))) А у вас есть в голове штамп, если платье белое - значит свадебное🤦🏼‍♀️