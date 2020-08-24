Популярная украинская исполнительница Алина Гросу похвасталась роскошной фигурой в белоснежном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Не помню какой уже это по счету примеренный мной образ то ли Офелии, то ли невесты😅 мне на них определенно везёт 🤪😊 #выбирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣?))) А у вас есть в голове штамп, если платье белое - значит свадебно», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Гросу позирует в белоснежном платье, облокотившись при этом на пианино. Благодаря позе, в кадр попала невероятная фигура красотки, дополнить которую она решила при помощи эффектного макияжа и элегантной прически.

«Волшебница», «выглядит круто», «красивая, слов нет», «шикарная», «офигенный образ», «очень красиво получилось», «а ты красавица», «шикарная дама. Был бы там – пригласил на танец», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что 25-летняя певица и актриса Алина Гросу показала десять своих соблазнительных образов.

На первом фото знаменитость показалась в черном топе с глубоким декольте, который подчеркнул ее внушительные формы.

Напомним, горячая Алина Гросу спустила рубашку ради чувственного кадра у зеркала.

Как сообщала Politeka, Гросу без штанов пошла по стопам Асмус, пикантные кадры облетели сеть: "Это не кровать, это...".

Также Politeka писала, что Гросу восхитила фигурой в образе принцессы Авроры: "Алина беременна?".