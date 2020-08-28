Украинская певица Алина Гросу спровоцировала слухи о своем расставании с молодым избранником

Не так давно в социальной сети на странице "Звездного пути" в Инстаграм появились предположения о разводе звездной пары. Александр и Алина поженились всего год назад, а некоторое время спустя пара прекратила делиться совместными фото, говорить друг о друге и постить что-то о супружеской жизни.

Среди звезд уже давно ходят слухи, что Алина Гросу рассталась со своим мужем, бизнесменом Александром. Внимательные пользователи соцсетей заметили, что уже давно на странице певицы нет общих фото.

«Ну я думаю, кто хочет посмотреть на Александра, он может зайти к нему в Instagram», - заявила Алина Гросу.

«Сейчас певица снимает новый клип, в котором намекает, что у нее не все хорошо с личной жизни. На съемках рядом с ней заметили другого мужчины. Напомним, что Алина и Александр официально поженились 1 июня прошлого года, а 23 июня сыграли свадьбу в Италии», - говорится в сообщении «Звездного пути».

Пользователи принялись массово обсуждать развод Гросу:

«Это было еще на свадьбе вероятно, что скоро все будут говорить про их развод 🤣», «Зачем выдумывать того чего нет», «І чому я не здивована😁 давно пора,вона себе так вела ,явно неяк заміжня жінка», «Она как певица никакая, неужели кому-то интересна её личная жизнь?🤦‍♀️,» «Очень плохо, что развелась,» «Смотрела как то интервью с ними-так она ему не давала и слова сказать,если ему задавали вопрос-от его имени тоже отвечала она🤷‍♀️просто наверно захотелось в свадьбу поиграть и платья примерять, пустилась во все тяжкие пчелка», «А потому что робота на первом месте и зазвездилась», «Все разводятся эта не новость 😮», «Така була файна в дитинстві, а тепер виглядає як Майкл Джексон».

Ранее Алина Гросу поделилась уникальными кадрами со съемочной площадки. Она опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" фото из "закулисья" сериала "Я вернусь".

На одном из снимков Алина Гросу идит возле камеры с листочком в руках, видимо, повторяет сценарий. Она нарядилась в белую блузку с открытыми плечами - видно, что под ней нет бюстгальтера. Образ исполнительницы дополнили открытые белые туфли, гофрированная синяя юбка и пышная прическа. Девушка с уставшим видом смотрит в камеру.На заднем плане можно заметить других членов съемочной команды, которые заняты своей работой.

На другом фото Алина Гросу стоит на пирсе у озера, заметно повеселевшая. Она оглядывается на камеру через плечо и обаятельно улыбается, показывая свое красивое лицо.

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