Відома українська співачка Аліна Гросу показала, як відпочиває

На фото Гросу була в спідниці і топіку. Волосся у дівчини були розпущені, а образ красуня доповнила стильними сережками. Зірка зазначила, що п'є квас на морі. Як можна побачити, Аліна відпочивала за літнім столиком і знімала себе. Судячи з мітки, співачка була в Грибівці, Одеська область. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Затишна "хвиля", море позитиву, близьких людей за кадром і мій улюблений квас, як ще краще почати перший місяць осені?)) Але скоро знову в роботу і в зйомки", - написала Аліна.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"А що не темне пиво-то? воно як квас", " Аліна де чоловік?", "Ти надзвичайно Хороша!!!", "Ви як завжди красуня".

Повідомлялося, що популярна українська виконавиця Аліна Гросу виставила свій бюст у чорній маєчці.

Артистка позувала на підлозі, виставивши пишний бюст в глибокому декольте.

Стрункі ніжки і красиві стегна красуні обтягнули чорні легінси. Волосся співачки розвіював вітер.

У такому вигляді спокусниця постала на обкладинки однієї з газет.

Ми писали, що відома співачка Аліна Гросу показала себе, порадувавши фанатів свіжим образом.

На фото Аліна позувала в білому піджаку і штанях. На талії можна побачити пояс, який підкреслював її. Аліна залишила волосся розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери.

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