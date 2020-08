View this post on Instagram

У нашего младшенького Мих Миха вчера был день рождения ❤️ а сегодня уже у старшего брата Ромки❤️ я счастлива, что Бог мне подарил двух таких прекрасных и таких разных любимых, близких людей🤗🤗🤗 два родных брата - это невероятно круто 😁😅🤪люблю вас и всегда горжусь вами!!! Будьте счастливы, вы у меня самые-самые-самые лучшие!!!