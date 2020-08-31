Алина Гросу покорила счастливым видом с ребенком на руках

Популярная украинская певица поделилась трогательными семейными кадрами на своей странице в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Об этом пишет Politeka.net.

В семье певицы так совпало, что дни рождения ее двух братьев идут один за другим. Так, 30 августа свое трехлетие отмечал младший брат Гросу – Михаил. А уже 31 августа день рождения празднует сводный старший брат звезды по матери Роман.

По этому случаю Алина решила поделиться с поклонниками трогательным видео, на котором она развлекает маленького Мишу. Звезда выглядит очень довольной, когда держит брата на руках и играет с ним на площадке. Судя по этим кадрам, из Гросу вышла бы прекрасная мать.

«У нашего младшенького Мих Миха вчера был день рождения, а сегодня уже у старшего брата Ромка. Я счастлива, что Бог мне подарил двух таких прекрасных и таких разных любимых, близких людей! Два родных брата - это невероятно круто. Люблю вас и всегда горжусь вами!!! Будьте счастливы, вы у меня самые-самые-самые лучшие!», - подписала кадры звезда.

Поклонники певицы не могли пройти мимо такого душевного поста и тут же принялись засыпать ее лайками.

До этого мы писали, что Гросу похвасталась роскошной фигурой в белоснежном наряде.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Гросу позирует в белоснежном платье, облокотившись при этом на пианино. Благодаря позе, в кадр попала невероятная фигура красотки, дополнить которую она решила при помощи эффектного макияжа и элегантной прически.

Напомним, сеть кипит из-за развода Алины Гросу всего через год после свадьбы.

Как сообщала Politeka, Алина Гросу в соблазнительном платье «невесты» взбудоражила позой: пикантные фото облетели сеть.

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