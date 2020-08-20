Популярная украинская исполнительница Алина Гросу похвасталась перед поклонниками роскошной фигурой в мокром платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«У меня сегодня была прекрасная съёмка с отличной командой, в разных, нежных и не очень нежных😈 образах, которую я вскоре выставлю❤️ А это то, что мне сейчас разрешили вам по секрету показать», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Гросу позирует мокром платье без белья прямо в бассейне, демонстрируя роскошные изгибы на камеру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Кукла Барби», «горячая штучка», «все фотки бомбезные», «сногсшибательная», «вы на всех красотка», «хороша до невозможности», - пишут они.

Как сообщалось до этого, украинская исполнительница Алина Гросу похвасталась роскошными изгибами во время отдыха на пляже.

Так, на опубликованных кадрах Гросу позирует и красуется фигурой, стоя на террасе. Вместе с тем, за спиной знаменитости можно увидеть пляж с отдыхающими.

Певица позирует в обтягивающем черном платье с глубоким декольте, которое идеально подчеркивает пышную грудь красотки.

Напомним, Гросу потрясла своим достоинством в экстремальном декольте.

Как сообщала Politeka, Алина Гросу показала свой топ наиболее соблазнительных образов.

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