Известная модель Кайли Дженнер показала себя в максимально горячем наряде

На фото Кайли позировала в кружевном белье. На красотке больше ничего не было, она позировала в постели. Звезда соблазнительно выгнулась, демонстрируя пышный бюст. На втором снимке Дженнер уже показывала свою идеальную талию и нижнюю часть белья - трусики. Модель без стыда демонстрировала самые пикантные места крупным планом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"Цели тела. Кайли Дженнер прекрасна", - написано под фото.

Фанаты поставили почти 400 лайков под фото и написали пару комментариев:

"По порядку он видит глаза похотливой женщины. Чтобы узнать определение, удары прилипают к похотливым губам посередине, которая также находится посередине", "Я СТРЕМЛЮСЬ иметь такое тело, как Кайли ... Я сдержанна и не уверена в своем теле", "Восхитительна", "Королева соблазна".

Сообщалось, что популярная американская бизнесвумен и модель Кайли Дженнер восхитила упругими формами в тесном купальнике.

Так, на опубликованной фотографии Кайли Дженнер позирует в тесном купальнике, который едва прикрывает внушительные объемы знаменитости. При этом красотка демонстративно приподняла руку, чтобы в кадр попал ее идеальный маникюр.

Напомним, красотки Кайли и Кендал Дженнер соблазнительно присели на корточки в мини-платьях

А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер выставила сочные объемы из огромного выреза

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер без стыда потрогала себя за бюст в неприличном наряде



