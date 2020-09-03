Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер заворожила красотой в розовом

Фанаты звезды восхищаются ею настолько, что решили опубликовать несколько жарких фото на одной из страничек в Инстаграм, сообщает Politeka.net. На снимках модель позировала в розовом комбинезоне с пикантными вырезами.

Модель обтянула свою шикарную грудь одеждой похожей на лифчик, а свои красивой формы бедра - "велосипедками".

Пикантные разрезы оголяли части тела модели, в частности, тонкую талию и пышные бедра.

Казалось, что Кайли решила не надевать белья.

Образ дополнили сверкающие украшения и сумочка в виде большой помады.

Звезда принимала разные позы на шпильках, в том числе, бесстыдно себя трогая.

Всего за 10 минут пост собрал более 1500 лайков и много комментариев.

Пользователи сети заметили, что знаменитость не только очень сексуальная, но и милая, а фото получились просто сногсшибательными.

"Сочная детка", - написал один из пользователей.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер надела яркое бикини. Лифчик подчеркнул упругую грудь знаменитости, но особого внимания стояли плавки.

Крохотное бикини подскочили на тонких бретельках чуть выше бедер, при этом цветная ткань немного "запряталась" между ягодицами модели. При этом красотка погладила их.

Напомним, Кайли Дженнер надела футуристичный купальник, состоящий из разноцветной ткани с листьями и цветами. Наряд сразу вызвал бурю в сети. Поклонники принялись массово расспрашивать о модели данного бикини, о том, где Кайли приобрела этот купальник, а также то, как ей отдыхается на яхте.

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

А еще Politeka писала, что сочная Кайли Дженнер впихнула пышные формы в тесную футболку

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