23-летняя американская модель и бизнес-леди Кайли Дженнер вызвала фурор неожиданным образом "морячки", который пользователи "где-то уже видели"

Как передает Рoliteka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в крохотном полосатом топике с бантиком посередине, практически не скрывшем ее роскошный бюст, и с капитанской фуражкой на голове.

Кайли продемонстрировала формы крупным планом, дотронувшись до волос и томно приоткрыв рот. Красотка дополнила лук ярким макияжем с дымчатыми стрелками и красной помадой, а также массивным золотым браслетом.

"Спасибо за любовь к летней коллекции 🤍⚓️", - подписала фото Дженнер.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, отмечая, что образ Кайли сильно похож на образ певицы Селены Гомес в клипе на песню "Ice Cream", вышедшем менее недели назад.

"Ух ты, Селена Гомес в моде. У нее такой же наряд"

"Безупречная 😍❤️"

"Королева Кайли 👸"

"Я думал, что это поддержка Селены с клипом Ice Cream mv"

"Это, наверное, одна из самых красивых ваших фотографий, которые я когда-либо видела! Удивительная! И поздравляю с новой коллекцией"

"Селена Гомес?"

"Мой любимый капитан 😍"

"Ice Cream Селены вдохновил?"

А вот и скрин с клипа Гомес - схожесть и вправду есть

Ранее мы сообщали, Дженнер разгорячила откровенными кадрами в бассейне. Девушка в бикини стояла в воде, повернувшись к камере спиной, нежно поглаживая свои необъятные прелести. Кайли взглянула в объектив, будто бы ожидая увидеть реакцию.

На другом фото модель сидела, расставив ноги. Красотка продемонстрировала пышную грудь, на которой идеально сидел купальник.

Напомним, фигуристая Кайли Дженнер натянула крохотный купальник до неприличия.

Как Politeka писала, что Кайли Дженнер в бикини показала, что значит райское удовольствие.

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер еле вместила роскошный размер в крохотный топ.