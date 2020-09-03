Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер заворожила формами в красивом платье

Звезда порадовала поклонников яркими фото в сториз Инстаграм, сообщает Politeka.net. На них она предстала в неожиданном образе.

Кайли засняли в момент, когда она шла по улице. Знаменитость была с белыми волосами и стрижкой каре.

Из одежды на Кайли был светлый комбинезон с глубоким декольте. Большая грудь выставилась из выреза и, казалось, сейчас вылезет с него.

Тонкая ткань комбинезона обтянула стройную талию и пышные бедра. Сверху роскошная девушка накинула пальто.

Стильные очки и другие аксессуары дополнили образ.

Стоит отметить, что фото являются архивными.

"Иногда я не могу поверить, что мои волосы были такими белыми", - написала Кайли.

К сожалению, пользователи сети не смогли прокомментировать открыто данные кадры, ведь в сториз нет такой возможности.

Напомним, Кайли Дженнер позировала в розовом комбинезоне с пикантными вырезами.

Модель обтянула свою шикарную грудь одеждой похожей на лифчик, а свои красивой формы бедра - "велосипедками".

Пикантные разрезы оголяли части тела модели, в частности, тонкую талию и пышные бедра.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала со своей подружкой Софией Ричи во время отдыха на море. Обе девушки были в крохотном белье, демонстрируя роскошную фигуру.

На других кадрах красотки баловались и развлекались на камеру. На части из них они используют фильтр, который накладывает на лицо собачьи уши и нос.

Таким образом, в фан-группе сделали пост о дне рождении.

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы.

А еще Politeka писала, что сочная Кайли Дженнер впихнула пышные формы в тесную футболку.

Также Politeka сообщала, что пышнотелая Кайли Дженнер взбудоражила видом в провокационном наряде.