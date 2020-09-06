Відома модель Кайлі Дженнер показала себе в максимально гарячому вбранні

На фото Кайлі позувала в мереживній білизні. На красуні більше нічого не було, вона позувала в ліжку. Зірка спокусливо вигнулася, демонструючи пишний бюст. На другому знімку Дженнер вже показувала свою ідеальну талію і нижню частину білизни - трусики. Модель без сорому демонструвала найпікантніші місця крупним планом. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Цілі тіла. Кайлі Дженнер прекрасна", - написано під фото.

Фанати поставили майже 400 лайків під фото і написали пару коментарів:

"По порядку він бачить очі хтивої жінки. Щоб дізнатися визначення, удари прилипають до хтивих губ посередині, яка також знаходиться посередині", " Я прагну мати таке тіло, як Кайлі ... Я стримана і не впевнена в своєму тілі", "ЧУДОВА", "Королева спокуси".

Повідомлялося, що популярна американська бізнесвумен і модель Кайлі Дженнер захопила пружними формами в тісному купальнику.

Так, на опублікованій фотографії Кайлі Дженнер позує в тісному купальнику, який ледь прикриває значні обсяги знаменитості. При цьому красуня демонстративно підняла руку, щоб в кадр потрапив її ідеальний манікюр.

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