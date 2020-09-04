Известные сестры Кайли и Кендалл Дженнер показали себя в новых образах

На фото Кендалл сидела в черном платье, сапогах и шляпе, а образ дополнила сумочкой. Кайли расположилась рядом в белом платье и сапогах. Девушки без стыда демонстрировали свое тело, отведя взгляд от камеры. На втором фото красоток показались более крупным планом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Кайли и Кендалл 10 января 2019", - написано под фото.

Фанаты поставили более 25 тысяч лайков и написали комментарии:

"They are unreal", "Вау, Кендалл такая красивая", "Одна из любимых фотографий", "Безумно, насколько Кендалл похожа на Ким в этом", "Если бы это было правдой, это была бы хорошая лошадь".

Ранее мы сообщали, что одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер заворожила красотой в розовом.

Модель обтянула свою шикарную грудь одеждой похожей на лифчик, а свои красивой формы бедра - "велосипедками".

Пикантные разрезы оголяли части тела модели, в частности, тонкую талию и пышные бедра. Казалось, что Кайли решила не надевать белья. Образ дополнили сверкающие украшения и сумочка в виде большой помады.

Напомним, соблазнительная Кендалл Дженнер вышла на прогулку в тесном наряде.

А еще Politeka писала, что пышногрудая Кайли Дженнер в крохотном топе показала, кто здесь "капитан"

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